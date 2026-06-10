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Все чемпионы мира по футболу: рейтинг стран по количеству титулов
Победа на чемпионате мира ФИФА — одно из самых редких и престижных достижений в истории спорта. За почти столетие существования турнира и 22 проведенных чемпионата лишь восемь национальных сборных смогли поднять над головой самый желанный трофей мирового футбола.
Этот рейтинг основан на данных ФИФА и показывает самые успешные страны в истории чемпионатов мира. Безоговорочным лидером остается Бразилия с пятью титулами, тогда как Германия и Италия делят второе место, имея по четыре победы каждая.
Чемпионат мира 2026 года станет крупнейшим в истории — в нем примут участие рекордные 48 сборных. Однако история турнира наглядно показывает, насколько трудно войти в элитный клуб чемпионов мира.
Ни одна страна не выигрывала чемпионат мира чаще, чем Бразилия. Сборная этой страны завоевывала титул в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах.
Футбол, который часто называют «прекрасной игрой», занимает особое место в бразильской культуре. Во многом это связано с легендарными футболистами, среди которых особняком стоит Пеле — единственный игрок в истории, выигравший три чемпионата мира.
Одной из самых поразительных особенностей мирового футбола остается высокая концентрация успеха. Хотя десятки стран участвовали в чемпионатах мира, а многие доходили до стадии плей-офф, чемпионами становились лишь восемь сборных. Более того, все победители представляли только два континента — Европу и Южную Америку.
Сразу за Бразилией расположились Германия и Италия, каждая из которых четырежды выигрывала мировое первенство. Германия завоевала титулы в 1954, 1974 и 1990 годах (ФРГ), а затем добавила к ним четвертую победу уже после объединения страны — в 2014 году.
Италия, в свою очередь, дважды подряд стала чемпионом в 1930-х годах, а затем повторила успех в 1982 и 2006 годах. Примечательно, что одна из самых титулованных сборных Европы не смогла квалифицироваться на три последних чемпионата мира — 2018, 2022 и 2026 годов.
Если говорить о звездах мирового футбола, то после Бразилии именно Аргентина подарила миру наибольшее число легендарных игроков. На чемпионат мира 2026 года аргентинцы отправятся в статусе действующих чемпионов.
Сборная Аргентины трижды выигрывала мировой титул — в 1978, 1986 и 2022 годах. Особенно памятным стал чемпионат 1986 года в Мексике, где капитан команды Диего Марадона забил два гола, навсегда вошедших в историю футбола.
Не менее драматичным оказался и турнир 2022 года. В финале аргентинцы одолели действующих чемпионов — сборную Франции. Эта победа стала важной вехой в карьере Лионеля Месси и укрепила его репутацию как одного из величайших футболистов всех времен. Сам Месси уже намекал, что чемпионат мира 2026 года, вероятно, станет последним в его карьере.
За пределами четверки самых титулованных сборных круг чемпионов становится еще более узким. Франция и Уругвай выигрывали чемпионат мира по два раза, тогда как Англия и Испания поднимали трофей лишь однажды. В сумме на эти четыре страны приходится всего шесть из двадцати двух проведённых мировых первенств.
Особое место занимает Уругвай. Именно эта страна стала победителем первого чемпионата мира в 1930 году, а затем повторила успех в 1950-м, когда турнир возобновился после перерыва, вызванного Второй мировой войной.
Однако на форме уругвайской сборной изображены не две, а четыре звезды. Такое исключение было официально подтверждено ФИФА в 2023 году. Дополнительные звезды символизируют победы Уругвая на мировых футбольных турнирах 1924 и 1928 годов, проходивших в рамках Олимпийских игр под эгидой ФИФА. Уругвай остается единственной национальной сборной, чьи звезды на эмблеме связаны не только с победами на чемпионатах мира.
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