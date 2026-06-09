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Beaker Street 2026: лучшие кадры от ученых со всего мира — от мальков до космоса

Жюри премии Beaker Street Science Photography Prize 2026 объявило финалистов — это впечатляющая подборка прекрасных и научно значимых изображений, созданных фотографами и учеными со всего мира.

Снимок «Первый день» / © Armando Ochoa Aguilar

Ежегодно конкурс отмечает выдающиеся фотографии редких и необычных научных явлений, исчезающих видов, природоохранных проектов и многого другого.

Один из финалистов, снимок «Первый день» Армандо Очоа Агилара, показывает однодневных мальков красной рыбы-руку (Thymichthys politus), выведенных в рамках программы сохранения вида в Институте морских и антарктических исследований (IMAS). Ученые считают, что в дикой природе осталось менее 250 особей этой рыбы. Это один из самых критически исчезающих морских видов Австралии.

Фотография «Ясли» / © David Sinclair

Фотография Дэвида Синклера «Ясли» показывает другой исчезающий вид — императорских пингвинов. На снимке запечатлены птенцы, сбившиеся в плотную группу. Императорские пингвины недавно были переведены Международным союзом охраны природы в категорию исчезающих видов из-за последствий изменения климата и стремительного сокращения морского льда.

«Святой Грааль» / © Brett Guy

Работа Бретта Гая «Святой Грааль» объединяет сразу несколько потрясающих природных явлений. На одном кадре запечатлены биолюминесцентные водоросли у побережья Тасмании, полярное сияние и Млечный Путь.

Фотография «Природный гидрокостюм» / © Alex Wheeler

Фотография «Природный гидрокостюм» Алекса Уилера посвящена утконосу (Ornithorhynchus anatinus). Его мех состоит из двух слоев, обеспечивающих терморегуляцию в холодных пресноводных условиях Тасмании. Верхний слой — плотные водоотталкивающие остевые волоски, богатые натуральными маслами. Под ним находится мягкий подшерсток, удерживающий слой воздуха у кожи. Вместе они создают эффективную теплоизоляцию. Воздушная прослойка сохраняется даже при многократных погружениях, снижая потерю тепла в ледяной воде. Благодаря этому утконосы могут подолгу кормиться — до 12 часов в день — без значительного падения температуры тела, что критически важно для их полуводного образа жизни.

«Подводный букет» / © Alison McNeice

Работа «Подводный букет» Элисон МакНайс изображает великолепные гидроидные полипы (Ralpharia magnifica), напоминающие букет подводных цветов. Несмотря на внешний вид, это животные, родственные медузам.

Красный гриб среди зеленого мха / © Charlie Chadwick

Редкий вид грибов из семейства гигрофоровых (Hygrophoraceae), обитающий в лесах Тасмании. Он играет важную роль в экосистеме, участвуя в разложении органики и обмене веществ с растениями. Его яркий цвет выделяется на фоне лесной зелени, создавая выразительный макрокадр.

Скалы под звездным небом / © David Nolan

«Спутниковые следы над Хобартом» Дэвида Нолана демонстрируют влияние космических аппаратов на ночное небо. Световые следы спутников все чаще мешают астрономическим наблюдениям и изменяют естественную тьму неба.

«Очередная биолюминесцентная вспышка» / © Deni Cupit

«Очередная биолюминесцентная вспышка» Дени Кьюпита показывает цветение планктона Noctiluca scintillans, вызывающего свечение воды.

Красная рыба среди водорослей / © Francisco Albergoli

«Мой дом исчезает» Франсиско Альберголли показывает редчайшую красную рыбу-руку, обитающую в деградирующей среде Тасмании. Основная угроза — чрезмерное размножение морских ежей, уничтожающих водоросли.

Морской столб в океане / © Jenny Schorta

«Эддистоун Рок» Дженни Шорта — скала в Южном океане, служащая домом для морских птиц и тюленей, важный объект биоразнообразия.

Грибы на древесине / © Ryan Shan

«Эфемерный синий» Райана Шана — редкие грибы Mycena interrupta, играющие важную роль в разложении органики.

В целом эти фотографии — не просто визуальные работы, а научные свидетельства, показывающие скрытую сложность природы. Они объединяют искусство и науку, превращая мгновения жизни Земли в истории, которые можно не только увидеть, но и понять.