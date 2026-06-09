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Beaker Street 2026: лучшие кадры от ученых со всего мира — от мальков до космоса
Жюри премии Beaker Street Science Photography Prize 2026 объявило финалистов — это впечатляющая подборка прекрасных и научно значимых изображений, созданных фотографами и учеными со всего мира.
Ежегодно конкурс отмечает выдающиеся фотографии редких и необычных научных явлений, исчезающих видов, природоохранных проектов и многого другого.
Один из финалистов, снимок «Первый день» Армандо Очоа Агилара, показывает однодневных мальков красной рыбы-руку (Thymichthys politus), выведенных в рамках программы сохранения вида в Институте морских и антарктических исследований (IMAS). Ученые считают, что в дикой природе осталось менее 250 особей этой рыбы. Это один из самых критически исчезающих морских видов Австралии.
Фотография Дэвида Синклера «Ясли» показывает другой исчезающий вид — императорских пингвинов. На снимке запечатлены птенцы, сбившиеся в плотную группу. Императорские пингвины недавно были переведены Международным союзом охраны природы в категорию исчезающих видов из-за последствий изменения климата и стремительного сокращения морского льда.
Работа Бретта Гая «Святой Грааль» объединяет сразу несколько потрясающих природных явлений. На одном кадре запечатлены биолюминесцентные водоросли у побережья Тасмании, полярное сияние и Млечный Путь.
Фотография «Природный гидрокостюм» Алекса Уилера посвящена утконосу (Ornithorhynchus anatinus). Его мех состоит из двух слоев, обеспечивающих терморегуляцию в холодных пресноводных условиях Тасмании. Верхний слой — плотные водоотталкивающие остевые волоски, богатые натуральными маслами. Под ним находится мягкий подшерсток, удерживающий слой воздуха у кожи. Вместе они создают эффективную теплоизоляцию. Воздушная прослойка сохраняется даже при многократных погружениях, снижая потерю тепла в ледяной воде. Благодаря этому утконосы могут подолгу кормиться — до 12 часов в день — без значительного падения температуры тела, что критически важно для их полуводного образа жизни.
Работа «Подводный букет» Элисон МакНайс изображает великолепные гидроидные полипы (Ralpharia magnifica), напоминающие букет подводных цветов. Несмотря на внешний вид, это животные, родственные медузам.
Редкий вид грибов из семейства гигрофоровых (Hygrophoraceae), обитающий в лесах Тасмании. Он играет важную роль в экосистеме, участвуя в разложении органики и обмене веществ с растениями. Его яркий цвет выделяется на фоне лесной зелени, создавая выразительный макрокадр.
«Спутниковые следы над Хобартом» Дэвида Нолана демонстрируют влияние космических аппаратов на ночное небо. Световые следы спутников все чаще мешают астрономическим наблюдениям и изменяют естественную тьму неба.
«Очередная биолюминесцентная вспышка» Дени Кьюпита показывает цветение планктона Noctiluca scintillans, вызывающего свечение воды.
«Мой дом исчезает» Франсиско Альберголли показывает редчайшую красную рыбу-руку, обитающую в деградирующей среде Тасмании. Основная угроза — чрезмерное размножение морских ежей, уничтожающих водоросли.
«Эддистоун Рок» Дженни Шорта — скала в Южном океане, служащая домом для морских птиц и тюленей, важный объект биоразнообразия.
«Эфемерный синий» Райана Шана — редкие грибы Mycena interrupta, играющие важную роль в разложении органики.
В целом эти фотографии — не просто визуальные работы, а научные свидетельства, показывающие скрытую сложность природы. Они объединяют искусство и науку, превращая мгновения жизни Земли в истории, которые можно не только увидеть, но и понять.
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