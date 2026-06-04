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Спутники запечатлели новую крупную подлодку Китая с нестандартной конструкцией
На свежих спутниковых снимках, сделанных 1 июня на верфи Jiangnan Shipyard в Шанхае, обнаружена ранее неизвестная китайская подводная лодка, которая может оказаться одним из самых необычных проектов подводного флота последних лет.
Главная особенность новой субмарины — отсутствие традиционной рубки, характерной практически для всех современных подводных лодок. Подобная компоновка встречается крайне редко и может свидетельствовать о попытке создать принципиально новый тип высокоскоростной и малошумной подводной платформы.
По оценкам аналитиков, длина подлодки составляет около 120 метров, а ширина — от 10 до 11 метров. Это делает ее больше большинства современных дизель-электрических подлодок и даже длиннее многих атомных многоцелевых субмарин.
Для сравнения: китайские атомные подлодки проекта Type 093 имеют длину около 108–110 метров; американские подлодки класса Virginia достигают примерно 115 метров. Назначение новой субмарины пока неизвестно, однако его размеры позволяют предположить, что речь идет о крупной боевой платформе, а не об экспериментальном аппарате.
Наиболее интригующей особенностью остается отсутствие традиционной надстройки над корпусом.
У классических подлодок рубка выполняет сразу несколько функций: размещение перископов, установка радиолокационных и разведывательных мачт, антенны связи, воздухозаборники и шноркели, обеспечение обзора при движении в надводном положении.
Отказ от рубки позволяет значительно улучшить обтекаемость корпуса. Преимущества такого решения могут включать: увеличение подводной скорости; повышение маневренности; снижение гидродинамического сопротивления; уменьшение шумности и снижение вероятности обнаружения. Особенно ценно это может быть для подлодки, предназначенной для быстрого выхода в удаленные районы океана или перехвата целей на больших расстояниях.
Пока китайские власти не публиковали никакой официальной информации о новом проекте.
Тем не менее специалисты рассматривают несколько возможных вариантов его назначения: высокоскоростная атомная ударная субмарина нового поколения; подводный носитель беспилотников; испытательная платформа для перспективных технологий; специализированная лодка для глубоководных операций и работы на морском дне.
Какой бы ни оказалась ее реальная роль, появление столь необычной субмарины свидетельствует о том, что Китай активно экспериментирует с новыми концептами подводной войны. Если проект окажется успешным, он может стать одним из наиболее радикальных изменений в конструкции подводных лодок за последние десятилетия.
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