Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай ускорил производство компонентов ракет благодаря новой технологии сверхнизкотемпературной формовки
Китайские исследователи сообщили о переходе к массовому производству одного из важнейших элементов ракетной техники с использованием технологии сверхнизкотемпературной формовки. Новая разработка значительно сокращает время изготовления деталей и может повысить эффективность быстро растущей коммерческой космической отрасли страны.
Речь идет о днищах топливных баков ракет, которые считаются одним из ключевых элементов конструкции ракеты-носителя. Именно скорость их производства во многом определяет темпы сборки ракет и, как следствие, частоту космических запусков.
В современной космической индустрии запуск спутников зачастую ограничивается не готовностью полезной нагрузки, а наличием самих ракет.
Производство ракет, в свою очередь, во многом зависит от скорости изготовления топливных баков и их компонентов.
Группа ученых из Школы машиностроения Даляньского технологического университета разработала технологию, позволившую наладить серийное производство днищ топливных баков диаметром более двух метров.
В основе достижения лежит созданная исследователями уникальная технология сверхнизкотемпературной формовки металла, которую в Китае называют первой в мире системой подобного масштаба.
Новая деталь внешне напоминает гигантскую металлическую крышку. Ее характеристики впечатляют: диаметр превышает два метра, а толщина составляет всего четыре миллиметра. Несмотря на столь тонкие стенки, конструкция должна выдерживать крайне тяжелые условия эксплуатации: сильные вибрации при старте; ударные нагрузки и давление сотен тонн ракетного топлива. Поэтому к точности изготовления и качеству материала предъявляются исключительно жесткие требования.
На протяжении десятилетий производители сталкивались с серьезными ограничениями существующих методов. Сварные конструкции содержали множество соединений, которые потенциально могли снижать надежность изделия.
Альтернативный подход — изготовление детали из цельной заготовки методом механической обработки — обеспечивал высокое качество, но сопровождался огромными потерями материала и длительным производственным циклом. В результате инженерам приходилось выбирать между экономичностью, скоростью производства и надежностью конструкции.
Для решения этой проблемы китайские специалисты разработали первую в мире крупномасштабную систему сверхнизкотемпературной формовки. Совместно с местными аэрокосмическими предприятиями была создана производственная линия, способная выпускать около 1000 цельноформованных днищ топливных баков в год.
Технология позволяет превращать алюминиевый лист толщиной четыре миллиметра в готовое изделие всего за одну операцию формовки. При этом достигается исключительно высокая точность: отклонение толщины стенок не превышает 0,3 миллиметра, а изделие полностью соответствует требованиям аэрокосмической отрасли.
Если ранее изготовление одной детали занимало более недели, то теперь весь процесс занимает лишь несколько часов. По данным разработчиков, это позволило сократить производственный цикл более чем на 90%.
Новые днища баков уже использовались в реальных запусках. В частности, они применялись при первом полете ракеты Long March 12 и недавнем запуске ракеты-носителя Long March 7A Y14. Таким образом, технология уже прошла летную проверку и подтвердила свою работоспособность в реальных условиях эксплуатации.
По мнению разработчиков, новая технология способна существенно изменить экономику производства ракет. Среди ожидаемых преимуществ: снижение себестоимости изготовления компонентов, уменьшение расхода материалов, увеличение объемов производства, ускорение сборки ракет и повышение частоты запусков.
Это особенно важно на фоне масштабных планов Китая по развертыванию собственных спутниковых группировок, для которых потребуются десятки и сотни запусков ежегодно.
Ученые РТУ МИРЭА и Сибирского федерального университета создали программный комплекс, который анализирует учебные планы вузов быстрее секунды и находит в них слабые места. Большинство учебных планов содержат скрытые противоречия, дублирования и неочевидные перекосы в подготовке специалистов. Это важно, потому что от качества учебного плана напрямую зависит, какие реальные навыки получат студенты и насколько они будут востребованы работодателями.
Ученые обнаружили один из самых убедительных примеров гибели звезды редчайшего типа — взрыв светила оказался настолько мощным, что полностью уничтожил своего прародителя. Наблюдения сверхновой SN 2023vbw могут стать надежным подтверждением существования так называемых парно-нестабильных сверхновых — теоретически предсказанных космических катастроф, которые оставались практически неуловимыми на протяжении десятилетий.
Гены, унаследованные нами от неандертальцев и денисовцев, увеличили вирусную нагрузку в крови современных людей при заражении ДНК-вирусами. Генетики выяснили, что древний иммунитет плохо справляется со скрытыми, долговременными инфекциями, такими как вирус Эпштейна — Барр.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.
Изучив данные о скорости изменения температур ледяных спутников пятой и шестой планеты системы, астрономы обнаружили, что она слишком высока для по-настоящему ледяной поверхности. Оказалось, что эти тела покрыты материалом, по своим свойствам резко отличающимся от земного льда.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
30 Августа, 2016
Нострадамус: пророк или мистификатор?
7 Октября, 2013
10 советов как взбодрить свой ум
20 Сентября, 2020
Мобильный атом: от Чукотки до тропических островов?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии