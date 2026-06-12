Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Сравнение ВВП Китая и Албании с совокупной экономикой более чем 100 стран мира

В интернете завирусилась инфографика, сравнивающая экономику Китая и Албании с экономикой более чем 100 стран. Разбираемся, насколько реально это сравнение.

Сравнение ВВП Китая и Албании с совокупной экономикой более чем 100 стран мира / © World GeoDemo

В первую очередь стоит отметить ироничную составляющую карты. Согласно прогнозу Мирового валютного фонда, прогнозируемый номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Китая составляет 20,85 триллиона долларов, а ВВП Албании — 0,03 триллиона долларов. Таким образом, экономика Китая превосходит экономику Албании почти в 700 раз. На фоне Китая ВВП Албании выглядит статической погрешностью.

Авторы инфографики не случайно выбрали именно Албанию в качестве партнера Китая. Это отсылка на исторические события 1960-1970-х годов. Албания в 1961 году вышла из Совета экономической взаимопомощи, а в 1968 году — из Варшавского договора. Фактически, Китай тогда стал ее главным союзником.

Несмотря на иронию, инфографика указывает на существующее в мире неравенство между странами. Китай с прогнозируемым показателем 20,85 триллиона долларов занимает второе место в мире по номинальному ВВП, отставая лишь от США. При этом две страны в «синей» зоне входят в топ-10 мирового рейтинга — Индия и Россия. Прогнозируемый ВВП Индии составляет 4,15 триллиона долларов, а России — 2,66 триллиона долларов.

Кроме того, из первой двадцатки экономик мира в синюю зону попали Индонезия (1,54 триллиона долларов) и Саудовская Аравия (1,39 триллиона долларов).

Совокупный объем ВВП Индии, России, Индонезии и Саудовской Аравии составляет 9,74 триллиона долларов — менее половины ВВП Китая.

При этом ВВП всех стран Африки едва превышает 3,57 триллиона долларов. А ВВП азиатских стран за исключением Китая, Японии, Северной Кореи, Южной Кореи, Турции составляет примерно 15,15 триллиона долларов. Совокупный ВВП России, Украины, Беларуси, Молдовы, Литвы, Латвии и Эстонии — примерно 3,22 триллиона долларов.

Получается, совокупный ВВП «синих» стран составляет примерно 21,94 триллиона долларов, совокупный ВВП «красных» стран — 20,88 триллиона долларов. Таким образом, свежие показатели немного расходятся с цифрами, указанными на инфографике. Однако общую тенденцию авторы подметили верно.