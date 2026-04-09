В водах Индонезии нашли торпедообразный дрон. Джакарта проверяет версию о его связи с Китаем

Индонезийский рыбак выловил из моря устройство, которое, по мнению властей, может быть китайским подводным беспилотником. Аппарат обнаружили в начале апреля к северу от острова Гили Траванган, недалеко от стратегически важного Ломбокского пролива, соединяющего Тихий и Индийский океаны.

Подводный беспилотник, который обнаружил индонезийский рыбак / © nuwangzi / X

Необычный металлический объект торпедообразной формы попал в сети рыбаков, после чего о нем сообщили властям. Устройство изъяли и доставили на военно-морскую базу в Матараме для дальнейшего изучения.

По результатам первичной проверки, проведенной полицией и саперами, внутри не обнаружено ни взрывчатых, ни радиоактивных веществ. Официально объект описывается как «морская технологическая система», однако его точное назначение пока не установлено.

Основные характеристики:

длина около 3,7 метра;

диаметр примерно 0,7 метра;

цилиндрическая (торпедообразная) форма.

На корпусе обнаружены маркировки, связанные с China Shipbuilding Industry Corporation — одной из крупнейших китайских государственных компаний в области судостроения и военно-морских технологий.

Обнаружение произошло вблизи одного из ключевых морских коридоров региона. Ломбокский пролив — один из немногих глубоководных маршрутов, пригодных для прохода крупных кораблей и подводных лодок на рабочей глубине. В отличие от более мелководных путей, он позволяет скрытное перемещение между океанами. Именно поэтому этот район находится под пристальным вниманием многих стран.

По оценкам индонезийских властей, устройство похоже на беспилотный подводный аппарат, предназначенный для наблюдения или океанографических исследований.

Китай в последние годы активно развивает флот автономных подводных аппаратов в рамках программ океанографических исследований и мониторинга. Такие устройства могут измерять температуру, соленость и содержание кислорода в воде, работать длительное время благодаря энергоэффективной конструкции, преодолевать большие расстояния, периодически всплывая для передачи данных.

Инцидент вновь привлек внимание к растущей активности беспилотных систем в стратегических водах Индо-Тихоокеанского региона и к их потенциальной роли в военном и разведывательном соперничестве.