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У китайского проекта-аналога Starlink возникли трудности с запуском спутниковой группировки

Китайская спутниковая группировка G60 Qianfan Xingzuo (дословно — «Созвездие тысячи парусов»), создаваемая для предоставления доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету, согласно прогнозам, к концу 2025 года должна развернуть 648 аппаратов на низкой околоземной орбите, но пока задействовано только 90.

Старт ракеты-носителя «Чанчжэн-6A» с первыми спутниками «Созвездия тысячи парусов» / © CNSA

Как сообщило издание South China Morning Post (SCMP), компания Shanghai Yuanxin Satellite Technology, ведущая проект, столкнулась с острой нехваткой ракет, поскольку производственные и пусковые мощности Китая с трудом справляются с растущим спросом на развертывание спутников. Эта задержка может поставить под угрозу ее амбиции конкурировать с созвездием аппаратов Starlink от компании SpaceX.

В соответствии с международными правилами операторы спутниковой связи должны развернуть определенную часть своей группировки в установленные сроки, чтобы «застолбить» место на орбите. Чтобы не отстать в гонке, Shanghai Yuanxin Satellite Technology необходимо запускать более 30 спутников в месяц — чтобы к концу 2025 года достичь целевых 648 аппаратов для регионального покрытия и 1296 — к 2027 году, для глобальной сети связи.