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В Японии запланировали строительство первого ядерного реактора после «Фукусимы»

Энергетическая компания Kansai Electric Power Co. сообщила, что возобновит исследования для возможного строительства нового реактора на своей атомной электростанции «Михама» в префектуре Фукуи к западу от Токио. Это будет первый новый реактор в Японии после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.

АЭС «Михама» / © JIJI

Компания проведет геологическую оценку на территории АЭС «Михама», чтобы определить возможность строительства нового реактора в соответствии с действующими нормами безопасности, введенными после землетрясения 2011 года. Если грунт признают пригодным, Kansai Electric Power Co. подаст заявку в Управление по ядерному регулированию на разрешение строительства.

План по возведению нового реактора появился после того, как в феврале правительство Японии пересмотрело свою атомную политику в рамках обновленной энергетической стратегии. Согласно ей, страна намерена довести долю атомной энергетики до 20% к 2040 году и поддерживает строительство новых реакторов на площадках уже существующих АЭС. Сейчас эта доля составляет 8,5% в структуре электроэнергии страны, по сравнению с 30% до 2011 года.