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SpaceX впервые отправила на орбиту интернет-спутники своего главного конкурента
Космическая компания SpaceX 16 июля запустила ракету Falcon 9 с партией спутников для системы спутникового интернета Project Kuiper компании Amazon.
Разгонный блок Falcon 9, примерно через час после старта, вывел 24 спутника на орбиту на высоте около 465 километров. Затем аппараты использовали бортовые двигатели для перехода на рабочую орбиту — 630 километров.
Теперь в космосе находятся 78 спутников Amazon. Полная группировка Project Kuiper будет включать 3232 спутника и обеспечит широкополосный интернет-доступ для большей части населения планеты, что позволит Amazon конкурировать со спутниковой сетью Starlink компании SpaceX.
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