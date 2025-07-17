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SpaceX впервые отправила на орбиту интернет-спутники своего главного конкурента

Аппараты Project Kuiper в космосе / © Project Kuipe

Разгонный блок Falcon 9, примерно через час после старта, вывел 24 спутника на орбиту на высоте около 465 километров. Затем аппараты использовали бортовые двигатели для перехода на рабочую орбиту — 630 километров.

Теперь в космосе находятся 78 спутников Amazon. Полная группировка Project Kuiper будет включать 3232 спутника и обеспечит широкополосный интернет-доступ для большей части населения планеты, что позволит Amazon конкурировать со спутниковой сетью Starlink компании SpaceX.