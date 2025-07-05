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NASA опубликовало самые детальные изображения астероида Дональдджохансон

Специалисты NASA поделились результатами анализа данных, собранными во время пролета межпланетной автоматической станции Lucy («Люси») недалеко от поверхности астероида главного пояса Дональдджохансон (52246 Donaldjohanson).

Наиболее детальное изображение астероида Дональдджохансон, сделанное Lucy с расстояния 1700 километров / © NASA / Goddard / SwRI / Johns Hopkins APL

Ученые представили новые изображения астероида, которые демонстрируют его необычную, сильно вытянутую форму.

NASA также опубликовало самое детальное изображение Дональдджохансона, сделанное Lucy с расстояния 1700 километров, на котором его можно увидеть целиком.

Пара стереоизображений, состоящая из двух снимков астероида Дональдджохансон, сделанных с разницей в 72 секунды / NASA / Goddard / SwRI / Johns Hopkins APL

Снимки, полученные зондом Lucy, показали, что Дональдджохансон крупнее, чем предполагалось: его длина составляет восемь километров, а максимальная ширина — 3,5 километра. Астероид вращается очень медленно, совершая один оборот за 251 час.

Сейчас Lucy удаляется от Солнца со скоростью более 50 тысяч километров в час. Миссия Lucy в ближайшем будущем среди прочего изучит троянские астероиды. За 12 лет зонд должен посетить 11 небесных тел.