Хотите получать важные новости науки?
Подписаться
  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
6 минут назад
Рейтинг: +242
Посты: 746

Российский конкурент Neuralink впервые отправил в стратосферу чипированных крыс

Специалисты российской биотех-лаборатории Neiry с помощью стратостата Space Pi впервые запустили крыс с инвазивными нейроинтерфейсами, чтобы проверить способность адаптации мозга с имплантатом к условиям стратосферы. Эксперимент прошел успешно, все жизненные показатели животных в норме.

Сообщество
# биология
# технологии
Крыса с вживленным в мозг инвазивным нейроинтерфейсом в герметичной капсуле / © Neiry
Крыса с вживленным в мозг инвазивным нейроинтерфейсом в герметичной капсуле / © Neiry

Ученые разместили крыс с вживленными в мозг инвазивными нейроинтерфейсами внутри стратостата Space Pi, который представляет собой систему герметичных капсул, оснащенных системой автономного жизнеобеспечения, модулями контроля температуры, давления и газовой среды, а также видеонаблюдением и телеметрией.

Затем грызунов отправили в полет, который продлился полтора часа. За это время капсулы достигли высоты 18 680 метров.

Крыса с вживленным в мозг инвазивным нейроинтерфейсом в герметичной капсуле / © Neiry
Крыса с вживленным в мозг инвазивным нейроинтерфейсом в герметичной капсуле / © Neiry

Главной целью эксперимента стало испытание работы нейротехнологий «мозг — компьютер» (Brain Computer Interfaces), которую сегодня разрабатывают многие компании, в том числе Neuralink Илона Маска. Ученые в результате эксперимента получили информацию о реакции мозга с вживленным имплантом на критические нагрузки, радиацию и изменения температуры, ускорения, замкнутое пространство.

Стратостата Space Pi / © Neiry
Стратостата Space Pi / © Neiry

По словам основателя группы компаний Neiry Александра Панова, в будущем инвазивные нейроинтерфейсы с подключенным ИИ станут незаменимыми помощниками для людей. Их будут применять пилоты и космонавты, поэтому технологию уже сегодня следует испытывать в условиях стратосферы, что и сделали сотрудники Neiry.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Кинолекторий
25 Июн
Бесплатно
«Космическое содружество» и «Снова к Венере»
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
25 Июн
600
Королевства франков в 561-639 гг. Европа под властью Меровингов
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
25 Июн
Бесплатно
Мертвые души. Вечно живые
ВДНХ
Москва
Лекция
25 Июн
Бесплатно
Медицина: в чем (не) ошиблись фантасты
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
25 Июн
500
Голоса глубины: океаническая Одиссея и тайны китов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Июн
Бесплатно
Дикие соседи
Московский зоопарк
Москва
Лекция
26 Июн
Бесплатно
Страшно, больно, непонятно: угадай медицинский раритет
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
26 Июн
Бесплатно
Все о батарейках
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
26 Июн
1200
Откуда взялись птицы
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 17:59
Татьяна

Генетики показали, что произошло с населением при резкой смене культур в Европе в раннем медном веке

Ученые продолжают исследовать генетическую историю народов Европы. Один из важнейших регионов — Среднедунайская, или Паннонская, равнина. Сейчас это территория, главным образом, Венгрии, Румынии. В конце неолита здесь произошли радикальные изменения археологических культур. Что стало причиной? Миграции, экономика, а может быть, климатические катаклизмы? Авторы новой работы дали ответ, изучив кровные связи жителей.

Археология
# Венгрия
# древняя днк
# медный век
# неолит
# Паннония
Позавчера, 13:37
ФизТех

Ученые узнали, дойдут ли воды реки Лена до Северного полюса

Исследователи из МФТИ и ИО РАН изучили, как распространяется плюм реки Лены — огромный по площади слой опресненной воды в Восточной Арктике. Оказалось, что из-за быстрого таяния льдов и усиления ветра поверхностное опреснение значительно увеличилось. В последние годы плюм доходит до акваторий, ранее не подверженных влиянию речного стока. На севере опреснение регистрируется всего в 1300 километрах от полюса. На востоке оно стало достигать Чукотского моря, что может негативно повлиять на его высокую биологическую продуктивность.

ФизТех
# вода
# глобальное изменение климата
# река Лена
# Северный полюс
Позавчера, 10:50
ТюмГУ

Археологи воссоздали среду обитания людей средневековья Западной Сибири

Ученые ТюмГУ и Тюменского научного центра СО РАН реконструировали природное окружение и сельскохозяйственную деятельность средневековых обитателей Усть-Терсюкского городища. Анализ обнаруженных образцов показал угольные остатки раннего (бакальского) периода — деревья: лиственницу, березу и сосну.

ТюмГУ
# деревья
# Западная Сибирь
# сельское хозяйство
# Сибирь
# средневековье
20 июня
Александр Березин

Ученые предложили посадить лес размером с Северную Америку, чтобы не перегреть планету

Выбросы углекислого газа, которые возникнут при сжигании доказанных запасов ископаемого топлива всего 200 компаний, будут настолько велики, что для их компенсации нужны новые леса в десятки миллионов квадратных километров. По крайней мере, так считают авторы новой научной работы. Однако исследование их предшественников ставит эти выводы под серьезное сомнение.

Климат
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное потепление
# климат
Вчера, 17:59
Татьяна

Генетики показали, что произошло с населением при резкой смене культур в Европе в раннем медном веке

Ученые продолжают исследовать генетическую историю народов Европы. Один из важнейших регионов — Среднедунайская, или Паннонская, равнина. Сейчас это территория, главным образом, Венгрии, Румынии. В конце неолита здесь произошли радикальные изменения археологических культур. Что стало причиной? Миграции, экономика, а может быть, климатические катаклизмы? Авторы новой работы дали ответ, изучив кровные связи жителей.

Археология
# Венгрия
# древняя днк
# медный век
# неолит
# Паннония
Позавчера, 11:25
Александр Березин

Переработанный пластик оказался вреден для здоровья

Нарастающий в последние десятки лет пластиковый кризис многие годы пытались решить наращиванием вторичной переработки пластика. Ученые выяснили, что такие переработанные полимеры негативно повлияли на развитие подопытных животных.

Химия
# вторичная переработка
# пластик
# пластификаторы
17 июня
Адель Романенкова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
5 июня
Александр Березин

Нашествие миллиона антилоп на Россию заставило фермеров просить об отстреле с вертолетов

Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
19 июня
ЮФУ

Ученые выяснили, почему ИИ не победит в «Что? Где? Когда?» среднестатистического россиянина

В ЮФУ придумали новый остроумный способ тестировать ИИ на способность работать в реальных ситуациях использования русского языка. Исследователи искусственного интеллекта из МИИ ИМ ЮФУ предлагают использовать интеллектуальные языковые игры, как пример — заставлять ИИ отвечать на вопросы из архива телевикторины «Что? Где? Когда?» и «Своей игры». Инициативу прокомментировал опытный игрок.

ЮФУ
# ChatGPT
# игра
# интеллект
# искусственный интеллект
# россияне
# языковые модели
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ночные ящерицы, вероятно, единственные позвоночные, которые выжили вблизи места падения «‎динозаврового» астероида

    46 минут назад

  2. Физики узнали, как свойства пласта влияют на добычу нефти

    1 час назад

  3. Разработка российских ученых поможет защитить компьютер от вирусов, крадущих личные данные

    1 час назад

  4. Ученые выяснили, почему метаморфоз мух похож на веретено

    2 часа назад
Выбор редакции

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Позавчера, 12:06

Последние комментарии

Scythe Necris
2 минуты назад
Роман, давайте для начала уберем серьёзный загрязнитель воздуха - войны. Техника использует фоссильное топливо, причем в огромных количествах,

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Петр Харитонов
7 минут назад
Александр, я хоть не историк, но свою ложку дёгтя в вашу статью таки положу! Во-первых взаимоотношения монголов и покоренных ими кочевых и др.

Сколько веков печенеги и половцы терзали Русь и почему власти им это позволяли?

Valan
15 минут назад
Теперь обязательно и ПВО купят , и бомбу сделают .

Пилот бомбардировщика рассказал, как летчики справляются с изнурительными 30-часовыми перелетами

Viktoriia Barabash
29 минут назад
ДВС выгодно нефтеперерабатывающим компаниям,которые на этом зарабатывают. Почему же не используются двигатели на других альтернативных видах

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Рамазан Васильев
36 минут назад
Lera, https://rucars.ru/saic-solid-state-batery. Китайцы уже начали производство твердотельных батарей. Это окончательно убьет спрос на ДВС.

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Андрей Сарымсаков
36 минут назад
Серьёзно меньше вреда!?Если вырабатывать электричество для этих автомобилей будет солнечная,или гидроэлектростанция-тогда он экологичнее

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Дмитрий
54 минуты назад
Давид, а некоторые вообще свернули программы по разработке эл.каров

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Данил Никоненко
55 минут назад
R., вижу у вас электромобиля нет раз задаёте такие вопросы. Зато вступаете в дискуссию. Да именно прогрев. Вы не знали разве что там где холодно то

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Дмитрий
55 минут назад
Waldemar, боюсь представить, доеду ли и за сколько, если на эл.каре поеду на море....

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Дмитрий
57 минут назад
Давид, коровы больше гадят, чем машины!

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Игорь Алферов
57 минут назад
Олег, https://www.aboutswitzerland.eda.admin.ch/ru/energeticheskaya-politika Больше ссылок не влезает. Основные проблемы энергетики Швейцарии связаны с зависимостью от импорта

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Данил Никоненко
57 минут назад
Victor, смешно читать такие вопросы. Технологию добычи лития а так же утилизацию АКБ, авто, что после добычи лития остаётся и на сколько это несёт вред

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Игорь Алферов
57 минут назад
Олег, https://www.aboutswitzerland.eda.admin.ch/ru/energeticheskaya-politika Больше ссылок не влезает. Основные проблемы энергетики Швейцарии связаны с зависимостью от импорта

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Дмитрий
58 минут назад
Igor, я бы посмотрел на вас на велосипеде в ливень, в пургу, в гололёд, в лужах....

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Дмитрий
1 час назад
Micle, ИМ не "незря", а занял нишу. А вы, думаю, учитываете, что при производстве электричества, на котором едут э.авто выделяется много СО2 (например),

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Дмитрий
1 час назад
Рамазан, уже давно ставят точки и ядерные батарейки и другие элементы...

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Дмитрий
1 час назад
Роман, мы тут живём так то. Вопрос, в исследованиях каким образом учитывается вред от производства зелёной энергии? Вред от производства

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Иван Колупаев
1 час назад
Duncan, если верить вражеским тиктокам там есть туалет микроволновка и даже спальное место. https://www.tiktok.com/@saspooiu.daraeswq/video/7509425066371829023

Пилот бомбардировщика рассказал, как летчики справляются с изнурительными 30-часовыми перелетами

Александр
1 час назад
Путин же ясно сказал, что мы попадаем в Рай а они все сдохнут, здесь главное слово сдохнут.

SpaceX отправила останки людей в космос 

Василий Васильев
1 час назад
Igor, в Германии в городах велодорожки выделены параллельно с тротуарами и магистралями везде. Народ на велосипедах сидит с детства и пока ногами

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно