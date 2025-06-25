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Российский конкурент Neuralink впервые отправил в стратосферу чипированных крыс
Специалисты российской биотех-лаборатории Neiry с помощью стратостата Space Pi впервые запустили крыс с инвазивными нейроинтерфейсами, чтобы проверить способность адаптации мозга с имплантатом к условиям стратосферы. Эксперимент прошел успешно, все жизненные показатели животных в норме.
Ученые разместили крыс с вживленными в мозг инвазивными нейроинтерфейсами внутри стратостата Space Pi, который представляет собой систему герметичных капсул, оснащенных системой автономного жизнеобеспечения, модулями контроля температуры, давления и газовой среды, а также видеонаблюдением и телеметрией.
Затем грызунов отправили в полет, который продлился полтора часа. За это время капсулы достигли высоты 18 680 метров.
Главной целью эксперимента стало испытание работы нейротехнологий «мозг — компьютер» (Brain Computer Interfaces), которую сегодня разрабатывают многие компании, в том числе Neuralink Илона Маска. Ученые в результате эксперимента получили информацию о реакции мозга с вживленным имплантом на критические нагрузки, радиацию и изменения температуры, ускорения, замкнутое пространство.
По словам основателя группы компаний Neiry Александра Панова, в будущем инвазивные нейроинтерфейсы с подключенным ИИ станут незаменимыми помощниками для людей. Их будут применять пилоты и космонавты, поэтому технологию уже сегодня следует испытывать в условиях стратосферы, что и сделали сотрудники Neiry.
Генетики показали, что произошло с населением при резкой смене культур в Европе в раннем медном веке
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Генетики показали, что произошло с населением при резкой смене культур в Европе в раннем медном веке
Ученые продолжают исследовать генетическую историю народов Европы. Один из важнейших регионов — Среднедунайская, или Паннонская, равнина. Сейчас это территория, главным образом, Венгрии, Румынии. В конце неолита здесь произошли радикальные изменения археологических культур. Что стало причиной? Миграции, экономика, а может быть, климатические катаклизмы? Авторы новой работы дали ответ, изучив кровные связи жителей.
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