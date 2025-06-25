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Российский конкурент Neuralink впервые отправил в стратосферу чипированных крыс

Специалисты российской биотех-лаборатории Neiry с помощью стратостата Space Pi впервые запустили крыс с инвазивными нейроинтерфейсами, чтобы проверить способность адаптации мозга с имплантатом к условиям стратосферы. Эксперимент прошел успешно, все жизненные показатели животных в норме.

Крыса с вживленным в мозг инвазивным нейроинтерфейсом в герметичной капсуле / © Neiry

Ученые разместили крыс с вживленными в мозг инвазивными нейроинтерфейсами внутри стратостата Space Pi, который представляет собой систему герметичных капсул, оснащенных системой автономного жизнеобеспечения, модулями контроля температуры, давления и газовой среды, а также видеонаблюдением и телеметрией.

Затем грызунов отправили в полет, который продлился полтора часа. За это время капсулы достигли высоты 18 680 метров.

Крыса с вживленным в мозг инвазивным нейроинтерфейсом в герметичной капсуле / © Neiry

Главной целью эксперимента стало испытание работы нейротехнологий «мозг — компьютер» (Brain Computer Interfaces), которую сегодня разрабатывают многие компании, в том числе Neuralink Илона Маска. Ученые в результате эксперимента получили информацию о реакции мозга с вживленным имплантом на критические нагрузки, радиацию и изменения температуры, ускорения, замкнутое пространство.

Стратостата Space Pi / © Neiry

По словам основателя группы компаний Neiry Александра Панова, в будущем инвазивные нейроинтерфейсы с подключенным ИИ станут незаменимыми помощниками для людей. Их будут применять пилоты и космонавты, поэтому технологию уже сегодня следует испытывать в условиях стратосферы, что и сделали сотрудники Neiry.