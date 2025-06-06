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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +390
Посты: 659

«Джеймс Уэбб» показал самую большую панораму ранней Вселенной

Астрономы, работающие с космическим телескопом «Джеймс Уэбб» (JWST), представили самую большую на сегодняшний день карту ранней Вселенной.

Сообщество
# вселенная
# Джеймс Уэбб
# космос
Часть неба в интерактивном каталоге COSMOS-Web / © COSMOS-Web
Часть неба в интерактивном каталоге COSMOS-Web / © COSMOS-Web

Новый обзор объединил более 10 000 экспозиций, выявив почти 800 000 галактик. Используя обилие данных, полученных в результате наблюдений орбитальной обсерватории, команда проекта COSMOS-Web опубликовала самую большую панораму ранней Вселенной.

Часть неба в интерактивном каталоге COSMOS-Web / © COSMOS-Web
Часть неба в интерактивном каталоге COSMOS-Web / © COSMOS-Web

Ключевой научной целью проекта стало картирование самых ранних структур в эпоху реионизации (которая закончилась более 13 миллиардов лет назад), когда появились первые звезды.

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Астрономия
# Tess
# VLT
# аккреционный диск
# газовые гиганты
# красные карлики
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FAQ
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# грибы
# зомби
# кордицепс
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# #Алматы
# дорожные пробки
# струнные технологии
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