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Спутники зафиксировали работы по восстановлению корабля КНДР
Новые спутниковые снимки, полученные аппаратами компании Airbus Defense and Space, показали, что военные КНДР добились прогресса в восстановление эсминца. В конце мая корабль перевернулся и частично затонул во время церемонии спуска на воду.
На изображение, опубликованном 2 июня, эсминец впервые после неудачного спуска 21 мая стоит вертикально. На корме видна маркировка вертолетной площадки, а общий профиль корабля не изменился.
Эсминец, водоизмещение которого оценивается в 5000 тонн, станет вторым в своем классе кораблем после Choi Hyon, который официально представили в апреле.
На данном этапе невозможно определить степень повреждений, полученных эсминцем во время неудачного спуска на воду.
Неясно, какими могут быть следующие шаги в процессе ремонта. В Чхонджине нет сухого дока, куда можно было бы легко переместить корабль, если бы потребовался такой уровень работ. В то же время, его перевозка на другую верфь может стать довольно сложной задачей, особенно если корпус серьезно поврежден.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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