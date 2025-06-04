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Спутники зафиксировали работы по восстановлению корабля КНДР

Новые спутниковые снимки, полученные аппаратами компании Airbus Defense and Space, показали, что военные КНДР добились прогресса в восстановление эсминца. В конце мая корабль перевернулся и частично затонул во время церемонии спуска на воду.

Корабль впервые после неудачного спуска 21 мая стоит вертикально / © Airbus

На изображение, опубликованном 2 июня, эсминец впервые после неудачного спуска 21 мая стоит вертикально. На корме видна маркировка вертолетной площадки, а общий профиль корабля не изменился.

Корабль до аварии / © Maxar Technologies

Эсминец, водоизмещение которого оценивается в 5000 тонн, станет вторым в своем классе кораблем после Choi Hyon, который официально представили в апреле.

Работы по поднятию эсминца / © Maxar Technologies

На данном этапе невозможно определить степень повреждений, полученных эсминцем во время неудачного спуска на воду.

Неясно, какими могут быть следующие шаги в процессе ремонта. В Чхонджине нет сухого дока, куда можно было бы легко переместить корабль, если бы потребовался такой уровень работ. В то же время, его перевозка на другую верфь может стать довольно сложной задачей, особенно если корпус серьезно поврежден.