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Фотограф сделал редкие кадры летучих лисиц

Фотограф дикой природы Хардик Шелат опубликовал серию завораживающих снимков, на которых летучие лисицы спасаются от жары в индийском Гуджарате.

Летучая лисица подлетает к воде, чтобы охладиться и утолить жажду / © Hardik Shelat

Летучие лисицы — редкие и необычные существа. Несмотря на свое название, они считаются самыми большими представителями рукокрылых. Их заостренные морды, небольшие уши и в целом сама голова напоминает собачью или лисью. Самые большие особи достигают длины до 70 сантиметров, а размаха крыльев — до 1,5 метра.

Летучая лисица подлетает к воде, чтобы охладиться и утолить жажду / © Hardik Shelat

Летучие лисицы живут в тропиках и субтропиках Южной и Юго-Восточной Азии, Новой Гвинее, Океании, Австралии и на Мадагаскаре.

Летучая лисица подлетает к воде, чтобы охладиться и утолить жажду / © Hardik Shelat

Летучая лисица подлетает к воде, чтобы охладиться и утолить жажду / © Hardik Shelat