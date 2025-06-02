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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +383
Посты: 655

Фотограф сделал редкие кадры летучих лисиц

Фотограф дикой природы Хардик Шелат опубликовал серию завораживающих снимков, на которых летучие лисицы спасаются от жары в индийском Гуджарате.

Сообщество
# животные
# природа
# фотографии
Летучая лисица подлетает к воде, чтобы охладиться и утолить жажду / © Hardik Shelat
Летучая лисица подлетает к воде, чтобы охладиться и утолить жажду / © Hardik Shelat

Летучие лисицы — редкие и необычные существа. Несмотря на свое название, они считаются самыми большими представителями рукокрылых. Их заостренные морды, небольшие уши и в целом сама голова напоминает собачью или лисью. Самые большие особи достигают длины до 70 сантиметров, а размаха крыльев — до 1,5 метра.

Летучая лисица подлетает к воде, чтобы охладиться и утолить жажду / © Hardik Shelat
Летучая лисица подлетает к воде, чтобы охладиться и утолить жажду / © Hardik Shelat

Летучие лисицы живут в тропиках и субтропиках Южной и Юго-Восточной Азии, Новой Гвинее, Океании, Австралии и на Мадагаскаре.  

Летучая лисица подлетает к воде, чтобы охладиться и утолить жажду / © Hardik Shelat
Летучая лисица подлетает к воде, чтобы охладиться и утолить жажду / © Hardik Shelat
Летучая лисица подлетает к воде, чтобы охладиться и утолить жажду / © Hardik Shelat
Летучая лисица подлетает к воде, чтобы охладиться и утолить жажду / © Hardik Shelat
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Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
# биомеханика
# Великобритания
# концепт-арт
# концепт-дизайнер
# научная фантастика
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# цифровая иллюстрация
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