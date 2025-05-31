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Китай показал состояние прототипа многоразовой ракеты после испытаний
Китайская космическая компания Space Epoch (Sepoch) объявила о полном успехе прыжкового испытания прототипа многоразовой ракеты YXZ-1, который 29 мая совершил успешный вертикальный взлет с последующим приводнением.
Специалисты опубликовали снимки неповрежденного состояния прототипа и отметили, что ракета успешно выполнила все запланированные этапы полета: зажигание двигателей и подъем, регулировку тяги, выключение двигателя, свободный спуск, повторное включение двигателя, замедление и зависание, а также мягкое приводнение.
До конца текущего года Space Epoch намерена провести полноценный полет YXZ-1.
Ракета-носитель предназначена для многоразового использования и будет способна вывести до 10 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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