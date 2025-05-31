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Андрей Привалов
Андрей Привалов
6 минут назад
Рейтинг: +6
Посты: 20

Китай показал состояние прототипа многоразовой ракеты после испытаний

Китайская космическая компания Space Epoch (Sepoch) объявила о полном успехе прыжкового испытания прототипа многоразовой ракеты YXZ-1, который 29 мая совершил успешный вертикальный взлет с последующим приводнением.

Сообщество
# Китай
# космос
# ракеты
Прототип многоразовой ракеты YXZ-1 / © Space Epoch
Прототип многоразовой ракеты YXZ-1 / © Space Epoch

Специалисты опубликовали снимки неповрежденного состояния прототипа и отметили, что ракета успешно выполнила все запланированные этапы полета: зажигание двигателей и подъем, регулировку тяги, выключение двигателя, свободный спуск, повторное включение двигателя, замедление и зависание, а также мягкое приводнение.

Прототип многоразовой ракеты YXZ-1 / © Space Epoch
Прототип многоразовой ракеты YXZ-1 / © Space Epoch

До конца текущего года Space Epoch намерена провести полноценный полет YXZ-1.

Ракета-носитель предназначена для многоразового использования и будет способна вывести до 10 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

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# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
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