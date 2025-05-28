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Новое устройство способно прочитать текст в книге на расстоянии более километра

Исследователи из Университета науки и технологий Китая разработали и протестировали лазерное устройство, которое распознает крошечные символы текста с расстояния более километра.

Лазерное устройство, которое распознает крошечные символы текста с расстояния более километра / © Liu et al.

Как подробно описано в новой статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters, для разработки устройства специалисты использовали интерферометрию — широко используемый в астрономии метод, который не фиксирует световые волны напрямую, а анализирует отражения и интерференцию света, восстанавливая изображение на основе этих данных.

Ученые обнаружили, что система, состоящая из восьми инфракрасных лазеров, достаточно чувствительна, чтобы обнаружить форму отдельных букв размером всего в три миллиметра даже с точки наблюдения, находящегося на расстоянии 1,3 километра.

В будущем подобные системы смогут применяться для идентификации фрагментов космического мусора путем направления на них лазерного луча.