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Аппарат миссии «Тяньвэнь-2» доставили на стартовую площадку

В конце мая Китай планирует запустить вторую миссию по исследованию дальнего космоса «Тяньвэнь». Ее целями станут околоземный астероид и комета Главного пояса.

Зонд «Тяньвэнь-2» доставили в зону стартовой площадки на космодроме Сичан / © CNSA

Зонд «Тяньвэнь-2» доставили в зону стартовой площадки на космодроме Сичан на юго-западе Китая. Теперь его интегрируют с ракетой «Чанчжэн-3B».

В уведомлениях о закрытии воздушного пространства указано, что четырехчасовое окно запуска откроется 28 мая. Резервные окна запуска запланированы на 29 и 30 мая.

Зонд «Тяньвэнь-2» доставили в зону стартовой площадки на космодроме Сичан / © CNSA

Первые задачи «Тяньвэнь-2» — сбор образцов грунта околоземного астероида (469219) Камоалева и доставка их на Землю примерно в конце 2027 года.

Рендер миссии «Тяньвэнь-2» / © CNSA

Астероид Камоалева достигает 40-100 метров в диаметре. Он привлек внимание астрономов тем, что по составу не похож на типичные околоземные астероиды, а напоминает образцы лунных пород. То есть это скорее фрагмент Луны, выброшенный в космос в результате столкновения.

Согласно плану миссии, космический аппарат «Тяньвэнь-2» достигнет астероида, изучит его, а затем попытается закрепиться на поверхности и взять пробу грунта. Потом зонд выполнит маневр, который выведет его на траекторию, необходимую для сброса капсулы с образцами на нашу планету.

На этом миссия «Тяньвэнь-2» не завершится. Аппарат направится в Главный пояс астероидов, к 300-метровому небесному телу, известному под обозначением 311P/PanSTARRS и имеющему кометоподобный хвост. «Тяньвэнь-2» должен достичь и изучить 311P/PANSTARRS в середине следующего десятилетия.