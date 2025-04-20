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Космические силы США раскрыли план боевых действий на орбите
Американские Космические силы опубликовали самый откровенный на сегодня документ, в котором изложено, как США планируют защищать свои спутники — и при необходимости атаковать вражеские аппараты.
В документе под названием «Космические боевые действия» рассказано, как Вооруженные силы США могут добиться контроля в орбитальном пространстве с помощью различных наступательных и оборонительных операций.
Американские военные теперь рассматривают космос как поле боя, критически важное практически для всех современных военных функций — от систем предупреждения о ракетном нападении до навигации. Если космические системы будут выведены из строя, остальные силы Соединенных Штатов окажутся в крайне невыгодном положении.
Хотя в документе не упоминают конкретные виды оружия, он закладывает основу для того, как в будущем могут планировать и оправдывать наступательные действия.
Примеры таких действий:
- Орбитальный удар — атака на вражеский спутник, поддерживающий наземные операции;
- Прерывание связи — использование электромагнитных или кибератак для нарушения передачи данных между спутниками и наземными станциями;
- Наземный удар — атака на пусковые площадки, центры связи или командные центры противника, управляющие космическими операциями.
Документ описывает лишь возможные действия США по атаке или нарушению функционирования вражеских систем, тем не менее в нем подчеркнули, что такие операции следует проводить с осторожностью и минимальным образованием космического мусора.
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