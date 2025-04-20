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Британская армия впервые уничтожила рой дронов с помощью радиоволнового оружия

Министерство обороны Великобритании объявило о завершении важных испытаний радиоволнового оружия, которые прошли на полигоне Манорбье на западе Уэльса.

Демонстрационный образец радиоволнового оружия (RF DEW) на шасси грузовика RMMV HX60 4×4 / © Crown

Демонстрационный образец радиоволнового оружия (RF DEW), управляемый солдатами британской армии и установленный на шасси грузовика RMMV HX60 4×4, применили для отслеживания, нацеливания и уничтожения роев дронов. В общей сложности оружие сбило более 100 беспилотников во время тестов.

Новое оружие, разработанное консорциумом во главе с компанией Thales UK, использует высокочастотные радиоволны, чтобы сжечь внутренние части дронов, нарушая или повреждая критические электронные компоненты и вызывая сбои либо неисправности беспилотников.

По сообщению военных, радиоволновое оружие способно поражать воздушные цели на расстоянии до одного километра. Его можно использовать даже в условиях, когда не работают системы радиоэлектронной борьбы.