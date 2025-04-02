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В ЦЕРН не увидели технических препятствий для создания самого большого коллайдера в мире

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) обнародовала результаты многолетнего технико-экономического обоснования своего проекта нового ускорителя частиц под названием «Будущий кольцевой коллайдер» (Future Circular Collider) протяженностью около 91 километра.

Размеры «Будущего кольцевого коллайдера» (FCC) по сравнению с Большим адронным коллайдером (LHC) / © CERN

Подробный анализ не выявил никаких технических препятствий для строительства крупнейшего в мире коллайдера элементарных частиц стоимостью 17 миллиардов долларов.

Руководитель ЦЕРН Фабиола Джанотти заявила, что проект «Будущего кольцевого коллайдера» имеет решающее значение для сохранения мирового лидерства Европы в области фундаментальной физики. Она также предупредила, что существует реальная конкуренция, в частности со стороны Китая.

Новую установку собираются построить под землей, на глубине почти 200 метров, на границе северо-запада Швейцарии и востока Франции. Новый коллайдер будет представлять собой 91-километровый кольцевой туннель, внутри которого ученые смогут сталкивать протоны с суммарной энергией 100 тераэлектронвольт. Сегодня на Большом адронном коллайдере сталкивают протоны с максимальной суммарной энергией 14 тераэлектронвольт.