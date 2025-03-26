Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В России завершились испытания двигателя для модернизированной ракеты «Ангара-А5М»

Специалисты АО «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») завершили испытания маршевого двигателя РД-191М. Он предназначен для модернизированной ракеты-носителя «Ангара-А5М».

Двигатель РД-191М / © «Роскосмос»

Двигатель РД-191М на 10% мощнее версии, применяемой в ракете «Ангара-А5».

Первый пуск модернизированной ракеты тяжелого класса «Ангара-А5М» наметили на 2027 год: она должна вывести на орбиту перспективный транспортный корабль нового поколения (ПТК НП) в беспилотном режиме.

Новый носитель, помимо мощного двигателя, получит обновленную систему управления, навигационную аппаратуру, бортовую систему видеоконтроля и облегченную конструкцию, что позволит «Ангаре-А5М» выводить до 27 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.