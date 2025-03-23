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В Швеции обнаружили редкий браслет викингов и золотой торк

В Швеции недавно нашли два крайне редких артефакта: браслет эпохи викингов и 2000-летнее золотое изделие в виде разомкнутого обруча, носившееся на шее (торк, или шейная гривна).

Браслет эпохи викингов / © länsstyrelsen Västra Götaland

Браслет, обнаруженный в болотистой местности шведского острова Эланд, отличается от аналогичных находок тем, что изготовлен из железа, а не из серебра или бронзы, как большинство подобных артефактов.

С двух концов его украшают изображения голов животных, а по всей длине пролегает замысловатый узор из точек.

Золотой торк / © länsstyrelsen Västra Götaland

На раскопках в городе Тролльхеттан, округ Вестра-Гёталанд на западе Швеции, археологи нашли уникальный торк из золота. Его размер составляет 23,5 сантиметра, а вес — почти килограмм.

В отличие от похожих артефактов, найденных в Англии и Франции, которые обычно изготовлены из бронзы, этот обруч для шеи, как полагают специалисты, создали в Скандинавии. Такое украшение обычно носили самые могущественные люди того времени.