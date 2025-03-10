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Индийская РСЗО, поставленная Армении, сможет залпом выпустить полсотни барражирующих боеприпасов

Издание Technical Astra сообщило, что специалисты авиакосмической компании IndoWings представили новый барражирующий дрон-камикадзе LM250. Его можно запускать с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) Pinaka.

РСЗО Pinaka / © IADN

Барражирующий боеприпас LM250 — недорогой переносной беспилотник с дальностью действия от 20 до 50 километров, предназначенный для запуска с РСЗО Pinaka. Причем одна установка может одновременно запускать 50 беспилотников.

LM250 обладает системой машинного зрения, которая позволяет беспилотнику самостоятельно обнаруживать и уничтожать как наземные, так и воздушные объекты.

© Technical Astra

Напомним, по данным портала Indian Defence Research Wing, в сентябре 2022 года Ереван заказал некоторое количество пусковых установок, ракет и сопутствующего оборудования Pinaka на сумму 245 миллионов долларов. Возможно, в ближайшем будущем Армения приобретет к ним и барражирующие боеприпасы LM250.