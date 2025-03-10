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Индийская РСЗО, поставленная Армении, сможет залпом выпустить полсотни барражирующих боеприпасов
Издание Technical Astra сообщило, что специалисты авиакосмической компании IndoWings представили новый барражирующий дрон-камикадзе LM250. Его можно запускать с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) Pinaka.
Барражирующий боеприпас LM250 — недорогой переносной беспилотник с дальностью действия от 20 до 50 километров, предназначенный для запуска с РСЗО Pinaka. Причем одна установка может одновременно запускать 50 беспилотников.
LM250 обладает системой машинного зрения, которая позволяет беспилотнику самостоятельно обнаруживать и уничтожать как наземные, так и воздушные объекты.
Напомним, по данным портала Indian Defence Research Wing, в сентябре 2022 года Ереван заказал некоторое количество пусковых установок, ракет и сопутствующего оборудования Pinaka на сумму 245 миллионов долларов. Возможно, в ближайшем будущем Армения приобретет к ним и барражирующие боеприпасы LM250.
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В наши дни на кельтских языках говорят лишь в прибрежных областях северо-запада Европы. А две-три тысячи лет назад они охватывали большую часть европейского населения. Традиционно их связывали с археологической культурой колоколовидных кубков, есть работы об их появлении в Британии, на Иберийском полуострове, юго-западе Германии. А вот о прародине мнения разошлись. В новом исследовании ученые провели обширный генетический анализ древней ДНК и протестировали гипотезы происхождения этой группы индоевропейских языков.
Немецкие биологи купили кусочек янтаря, добытый из карьера в российском городе Янтарный, и обнаружили в нем застывшую бабочку. Вернее, яйцо, из которого больше 30 миллионов лет назад должна была появиться бабочка. Но зародыш завяз в древесной смоле и через несколько эпох попал в руки исследователей. По характерному строению яйца ученые отнесли находку к новому роду и виду.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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