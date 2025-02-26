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В Конго от неизвестной болезни погибли более 50 человек, включая детей, съевших летучую мышь
На северо-западе Демократической Республики Конго в Центральной Африке распространяется неизвестная болезнь.
По данным издания Associated Press, врачи Всемирной организации здравоохранения сообщили, что с момента начала последней вспышки, которая произошла 21 января 2025 года, уже зарегистрировали 419 заболевших, 53 человека умерли.
По словам врачей, в большинстве случаев смерть наступает всего через 48 часов после появления первых симптомов.
Пока исследователи пытаются разобраться в ситуации, африканское отделение ВОЗ отследило первую вспышку в городе Болоко: там трое детей съели тушку летучей мыши и умерли от кровотечения из носа и рвоты кровью в течение двух дней.
Вспышка перекликается с истоками недавней пандемии коронавируса, который, предположительно, попал к человеку от летучих мышей и затем распространился по всему миру. По последним данным, от Covid-19 погибли более 6,8 миллиона человек.
Новая неизвестная болезнь, как заявили в ВОЗ, представляет «значительную угрозу общественному здоровью» и имеет уровень летальности 12,3%. Лабораторные анализы образцов подтвердили, что болезнь не связана с другими распространенными в Африке геморрагическими лихорадками, такими как Эбола и Марбург.
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