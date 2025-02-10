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Астрономы получили первое высококачественное изображение нити «космической паутины», соединяющей две галактики

Международная группа исследователей с помощью инновационного спектрометра MUSE (Multi-Unit Spectroscopic Explorer), установленного на Очень большом телескопе в чилийской пустыне Атакама, получила беспрецедентное по качеству и детализации изображение нити «космической паутины», которая соединяет формирующиеся галактики.

Изображение космической нити, соединяющей две галактики / © Davide Tornotti / University of Milano-Bicocca

Современная космология предполагает, что примерно 85% всего материала во Вселенной — темная материя. Она под действием гравитации образует сложную космическую сеть или паутину, состоящую из нитей, на пересечениях которых возникают активные галактики.

Эта паутина представляет собой фундамент, где покоятся все видимые структуры во Вселенной. Внутри нитей текут потоки газа, служащие топливом для процесса звездообразования в галактиках.

Визуализация космической паутины / © Alejandra Benitez-Lambay / Universität Mailand-Bicocca / MPA

В новом исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Nature Astronomy, международная группа ученых под руководством исследователей из Миланского университета Бикокка и сотрудников Института астрофизики общества Макса Планка получила изображение космической нити высокой четкости. Она существовала во времена, когда возраст Вселенной составлял всего два миллиарда лет. Нить простиралась на три миллиона световых лет и соединяла две галактики, в каждой из которых была сверхмассивная черная дыра.