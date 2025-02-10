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Астрономы получили первое высококачественное изображение нити «космической паутины», соединяющей две галактики
Международная группа исследователей с помощью инновационного спектрометра MUSE (Multi-Unit Spectroscopic Explorer), установленного на Очень большом телескопе в чилийской пустыне Атакама, получила беспрецедентное по качеству и детализации изображение нити «космической паутины», которая соединяет формирующиеся галактики.
Современная космология предполагает, что примерно 85% всего материала во Вселенной — темная материя. Она под действием гравитации образует сложную космическую сеть или паутину, состоящую из нитей, на пересечениях которых возникают активные галактики.
Эта паутина представляет собой фундамент, где покоятся все видимые структуры во Вселенной. Внутри нитей текут потоки газа, служащие топливом для процесса звездообразования в галактиках.
В новом исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Nature Astronomy, международная группа ученых под руководством исследователей из Миланского университета Бикокка и сотрудников Института астрофизики общества Макса Планка получила изображение космической нити высокой четкости. Она существовала во времена, когда возраст Вселенной составлял всего два миллиарда лет. Нить простиралась на три миллиона световых лет и соединяла две галактики, в каждой из которых была сверхмассивная черная дыра.
Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.
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Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.
Исследование сотен образцов древней ДНК показало, где и когда сформировалась общность ямной культуры, первых индоевропейцев, устроивших массовую экспансию на запад и восток и определивших облик современного человечества.
Бактериофаги — вирусы, которые заражают бактерии, — приобрели множество хитроумных адаптаций к жизни внутри клетки. Джамбо-фаги среди них выделяются рекордными размерами — как вирусной частицы, так и генома. Вирусы-«слоны» даже приобрели структуру наподобие ядра эукариот, хранящую генетический материал. Авторы новой статьи в Nature узнали, как такое «ядро» импортирует из цитоплазмы бактерии необходимые вирусу белки.
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