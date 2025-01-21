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Тайконавты впервые получили кислород в космосе

Экипаж экспедиции «Шэньчжоу-19», находящийся на борту китайской космической станции «Тяньгун», успешно завершил эксперименты по производству кислорода с помощью искусственного фотосинтеза.

Член экипажа экспедиции «Шэньчжоу-19» с растениями на борту станции «Тяньгун» / © CCTV

Тайконавты провели 12 экспериментов внутри устройства в форме ящика с использованием полупроводниковых катализаторов для преобразования углекислого газа и воды в кислород с одновременным получением этилена — углеводорода, который можно использовать для производства топлива для космических аппаратов. Этот метод основан на воспроизведении естественного процесса фотосинтеза растений, но с применением физических и химических технологий.

Новое достижение стало значительным шагом к осуществлению пилотируемой высадки на Луну, запланированной Китаем на 2030 год.

Кстати, в прошлом году экипажу «Шэньчжоу-19» также удалось отличиться, установив рекорд по самому продолжительному в истории выходу в открытый космос.