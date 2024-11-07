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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
10 минут назад
Рейтинг: +315
Посты: 505

«Юнона» прислала одни из самых качественных изображений Юпитера

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало новые изображения самой большой планеты Солнечной системы. Их сделал зонд «Юнона» (Juno) во время 66-го сближения с Юпитером 23 октября 2024 года. 

Сообщество
# «Юнона»
# NASA
# космос
# Юпитер
Юпитер в объективе камеры зонда «Юнона» / © NASA / JPL / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Thomas Thomopoulos
Юпитер в объективе камеры зонда «Юнона» / © NASA / JPL / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Thomas Thomopoulos

Работающий в системе Юпитера с 2016 года космический аппарат «Юнона» сделал одни из самых качественных изображений Юпитера и крупные планы северного полюса газового гиганта.

Юпитер в объективе камеры зонда «Юнона» / © NASA / JPL / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Thomas Thomopoulos
Юпитер в объективе камеры зонда «Юнона» / © NASA / JPL / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Thomas Thomopoulos
Юпитер в объективе камеры зонда «Юнона» / © NASA / JPL / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Thomas Thomopoulos
Юпитер в объективе камеры зонда «Юнона» / © NASA / JPL / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Thomas Thomopoulos
Юпитер в объективе камеры зонда «Юнона» / © NASA / JPL / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Thomas Thomopoulos
Юпитер в объективе камеры зонда «Юнона» / © NASA / JPL / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Thomas Thomopoulos
Юпитер в объективе камеры зонда «Юнона» / © NASA / JPL / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Thomas Thomopoulos
Юпитер в объективе камеры зонда «Юнона» / © NASA / JPL / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Thomas Thomopoulos
Юпитер в объективе камеры зонда «Юнона» / © NASA / JPL / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Thomas Thomopoulos
Юпитер в объективе камеры зонда «Юнона» / © NASA / JPL / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Thomas Thomopoulos
Юпитер в объективе камеры зонда «Юнона» / © NASA / JPL / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Thomas Thomopoulos
Юпитер в объективе камеры зонда «Юнона» / © NASA / JPL / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Thomas Thomopoulos
Юпитер в объективе камеры зонда «Юнона» / © NASA / JPL / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Thomas Thomopoulos
Юпитер в объективе камеры зонда «Юнона» / © NASA / JPL / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Thomas Thomopoulos
Юпитер в объективе камеры зонда «Юнона» / © NASA / JPL / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Thomas Thomopoulos
Юпитер в объективе камеры зонда «Юнона» / © NASA / JPL / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Thomas Thomopoulos
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