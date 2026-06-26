  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
26 июня, 10:15
Александр Березин
15

Скрытая настройка клеток: как обеспечить безопасность ЭКО

❋ 4.6

Почти за 40 лет применения метода экстракорпорального оплодотворения с его помощью в России родились примерно 600 тысяч человек — таковы данные Российской ассоциации репродукции человека. Каждый год в стране проводят десятки тысяч циклов ЭКО, а сами технологии стали заметно доступнее благодаря включению процедуры в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Так что теперь репродуктивные технологии — важная часть демографической структуры всего общества. Но когда речь идет о десятках тысяч новорожденных ежегодно, вопрос качества биоматериала приобретает куда больший размах, чем раньше. Он перестает быть чисто лабораторной деталью. От этого зависит не только вероятность наступления беременности, но и качество эмбрионального развития, а также базовый принцип, который медицина обязана гарантировать в массовой практике, — предсказуемая биологическая безопасность.

Медицина
# здоровье
# медицина
# репродуктивное здоровье
# экстракорпоральное оплодотворение
Валентина Малогулко, врач и исследовательница / © В. Малогулко

Эту непростую проблему на границе между технологиями и ответственностью перед обществом сформулировала врач и ученый Валентина Малогулко. Ее исследования направлены на создание четких, измеримых критериев безопасности клеточных технологий.

Последние три года Малогулко развивает собственный научный проект о генетических и эпигенетических механизмах альтернативных репродуктивных путей и формулирует контрольные точки качества для используемых в ЭКО клеток, полученных и выращенных в лаборатории. Проект отметили профессиональной премией «БИОТЕХ: Новые горизонты — 2025» в категории «Генетика, геномика и терапевтические приложения». Эксперты подчеркнули: работа направлена не на демонстрацию эффектной технологии, а на создание конкретных и воспроизводимых критериев безопасности клеточных моделей.

От генетики контролю более глубокого уровня

В России рост числа рождений с помощью вспомогательных репродуктивных технологий вывел вопрос качества биоматериала из категории узкопрофессиональных в разряд системной дискуссии о будущем медицины. Почему теперь одного только генетического контроля за ним недостаточно?

Генетика отвечает на вопрос, есть ли у клетки, которая потом примет участие в создании нового человека, структурные нарушения. А вот эпигенетика — уже на вопрос о том, корректно ли функционирует регуляторная система этой клетки. 

Традиционно при оценке половых клеток человека и соответствующих им эмбрионов внимание сосредоточено на генетических параметрах. Это, например, наличие мутаций, хромосомных аномалий, структурных нарушений ДНК. Однако по мере развития технологий in vitro гаметогенеза (наработка яйцеклеток и сперматозоидов «в пробирке») и работы с индуцированными плюрипотентными стволовыми клетками (ИПОК) становится ясно, что этого недостаточно.

Малогулко в своей исследовательской работе показала, что даже при «чистых» генетических показателях клетка может оставаться функционально непредсказуемой из-за регуляторных сбоев. Речь идет о тех самых эпигенетических настройках, которые управляют включением и выключением генов.

В. А. Лукин и Е. А. Калинина с первой девочкой, рождённой в нашей стране с помощью ЭКО (Леной Донцовой), 7 февраля 1986 года, Москва, Всесоюзный научно-исследовательский центр по охране здоровья матери и ребенка / © Wikimedia Commons

Как известно, далеко не все наши гены активны. Под действием тех или иных внешних факторов ранее «молчавшие» могут активироваться и кодировать определенные белки. Именно поэтому исследователь рассматривает генетическую проверку как базовый уровень контроля качества биоматериала, а эпигенетический — как следующий за ним, более трудный для стандартизации, но от того не менее необходимый.

В своих научных публикациях в журналах «Терапевт», «Справочник врача общей практики» и Acta Biomedica Scientifica (статья там как раз готовится к печати) Валентина Малогулко анализировала не только генетические и эпигенетические механизмы, но и те регуляторные процессы, которые определяют, какие гены активируются, а какие остаются «выключенными».

«Клетка — это не только набор генов. Это еще сложная система настроек, которая управляет их работой. Если мы игнорируем этот уровень, мы видим только часть картины», — подчеркнула исследователь.

К этой логике сейчас приходят и международные группы. В последние годы в работах по индуцированным плюрипотентным стволовым клеткам все чаще обсуждают проблему неполной «перезагрузки» клеточных настроек после перепрограммирования.

О чем вообще речь? В ряде случаев получить от пациентов вполне здоровые сперматозоиды и яйцеклетки не позволяет состояние здоровья. Тогда есть вариант использовать искусственные половые клетки — сперматозоиды и яйцеклетки, полученные из соматических клеток пациента (например, кожи).

Международные исследования последних лет показали, что при перепрограммировании соматических клеток в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПОК) возможно сохранение так называемой эпигенетической памяти исходной ткани.

В результате своей научной работы Малогулко пришла к выводу, что это ключевой «красный флажок»: если клетка не проходит полноценную регуляторную перестройку, она может выглядеть корректно по ряду признаков, но оставаться «предвзятой» к прежней тканевой программе. Значит, клетка способна частично сохранять регуляторные настройки, характерные, например, для клеток кожи или крови — даже после перепрограммирования. В контексте гаметогенеза это создает риск неполной эпигенетической «перезагрузки». Естественно, что в таком случае возникают угрозы и для будущего эмбриона, полученного с помощью таких клеток.

Почему эпигенетика важна для вспомогательных репродуктивных технологий

Напомним: вспомогательными репродуктивными технологиями (ВРТ) называют те методы лечения бесплодия, при которых отдельные или даже все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов проходят вне материнского организма.

При естественном формировании гамет (в организме матери) эпигенетические механизмы проходят несколько стадий «перенастройки». В лабораторных условиях этот процесс воспроизводится искусственно. Валентина Малогулко изучает как раз «узкие места» этого воспроизведения — те точки, где лабораторные условия могут дать сбой. Важно понимать, какие параметры должны остановить следующий шаг еще до того, как технология выйдет из исследовательского контура.

Общая схема экстракорпорального оплодотворения по этапам / © Wikimedia Commons

Как показал анализ, описанный Малогулко в научных публикациях, даже при отсутствии явных генетических дефектов возможны эпигенетические нарушения, которые могут повлиять на дальнейшее развитие эмбриона. В условиях, когда ВРТ становятся массовой практикой, такие параметры уже нельзя рассматривать как теоретические.

В мировой научной литературе описаны случаи нарушений импринтинга — эпигенетического механизма, при котором активность гена зависит от его родительского происхождения. Сбои в этих процессах связывают с появлением у детей редких синдромов — например, Беквита — Видемана (врожденный избыточный рост) и синдром Ангельмана. Хотя абсолютные риски подобных состояний остаются низкими, именно они формируют повестку биологической безопасности в области ВРТ. По мнению же Валентины Малогулко, в репродуктологии необходимо не просто обсуждать перспективу, но и связанные с ней вызовы, именно поэтому она в своих работах формулирует измеримые критерии контроля качества.

«Если ежегодно десятки тысяч детей рождаются с применением ВРТ, мы обязаны говорить не только об эффективности процедуры, но и о стандартах контроля качества клеток на более глубоком уровне», — отметила исследователь.

Поскольку цена ошибки измеряется не только статистикой, но и судьбами конкретных семей, Малогулко настаивает: в репродуктивной медицине приоритет доказательной базы безопасности технологии должен преобладать над скоростью внедрения.

Конкретные маркеры контроля

В своей работе Малогулко формулирует критерии оценки генетической стабильности и эпигенетической корректности гамет (яйцеклеток и сперматозоидов), полученных in vitro («в пробирке»). Речь идет о создании контрольных точек, которые позволят минимизировать потенциальные риски еще на этапе лабораторного анализа клеток-кандидатов.

В числе анализируемых параметров — уровни метилирования ДНК в импринтированных локусах (в частности, H19/IGF2), состояние метилирования промоторных участков генов, связанных с ранним эмбриональным развитием, а также профиль экспрессии регуляторных РНК.

Этапы развития эмбриона, слева направо. В верхнем левом углу яйцеклетка и сперматозоид / © Wikimedia Commons

Что это означает? Метилирование в импринтированных локусах — это проверка химических «меток» (метилирования), которые «следят», чтобы гены работали строго по заложенному сценарию. Метилирование промоторных участков — контроль «выключателей» (промоторов) у главных генов развития. Если на таких генах висят лишние химические метки, ген не сможет запуститься и начать строить организм правильно. Профилем экспрессии регуляторных РНК называют оценку состава молекул-«командиров» (РНК), которые управляют активностью генов в реальном времени.

Дополнительно оценивается стабильность хроматиновой структуры и отсутствие атипичной активации онкогенных путей при длительном культивировании ИПОК. Смысл этих маркеров для практики простой: они отвечают не на вопрос «есть ли поломка в ДНК?», а «настроена ли клетка так, чтобы развиваться предсказуемо и безопасно?» — например, без рисков рака. Такой подход смещает акцент с бинарной логики «есть мутация/нет мутации» к многоуровневой, комплексной оценке функциональной состоятельности клетки.

Почему это критично именно сейчас

Если генетический и эпигенетический уровни анализа становятся базой для оценки качества, следующий вопрос — насколько система здравоохранения готова внедрять такие стандарты в условиях ускоряющегося развития технологий? Одновременно с ростом числа циклов ЭКО во всем мире активно развивают технологии клеточного перепрограммирования, органоидные модели и эксперименты по получению гамет из ИПОК.

То есть в ближайшие годы репродуктивная медицина может перейти к принципиально новым подходам. В такой ситуации отсутствие стандартизированного эпигенетического контроля становится не частной научной проблемой, а системным риском для семей, вовлеченных в ЭКО.По мнению Валентины Малогулко, именно сочетание этих уровней анализа станет основой для дальнейшей стандартизации репродуктивных технологий. Когда ВРТ превращаются в часть повседневной медицинской практики, качество клетки перестает быть лабораторной деталью. Оно превращается в инфраструктурный элемент здравоохранения. И работа исследователей, формирующих критерии такой оценки, определяет, насколько устойчивой будет вся система вспомогательных репродуктивных технологий в долгосрочной перспективе.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# здоровье
# медицина
# репродуктивное здоровье
# экстракорпоральное оплодотворение
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Июн
Бесплатно
Умные материалы: что умеют современные полимеры
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
26 Июн
Бесплатно
Амир Тимур и его империя
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
26 Июн
600
Урарту: между историей, археологией и экспериментом
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Июн
1000
Парадоксальные глюки науки
Medio Modo
Москва
Лекция
27 Июн
Бесплатно
Железо и кровь: войны за объединение Германии. 1864–1871 гг.
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
27 Июн
Бесплатно
Видовдан: история, эпос и культурная память сербского народа
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
27 Июн
800
Романовы и декабристы: взаимоотношения членов императорской семьи с членами Тайных Обществ
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
27 Июн
Бесплатно
Москвичи знакомые и незнакомые
Экспериментаниум
Москва
Фестиваль
27 Июн
Бесплатно
Лазеры, вирусы и гепарды. Фестиваль биомедицины
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
26 июня, 10:25
Любовь С.

Область у горизонта событий впервые изучили по сигналам гравитационных волн

Ученые нашли способ «увидеть» свойства горизонта событий черной дыры — области, из которой не может вырваться даже свет. Анализ гравитационных волн от недавнего сигнала слияния космических «монстров» помог выявить признаки, напрямую связанные с этой границей. Открытие может стать новым инструментом для изучения самых экстремальных объектов во Вселенной.

Астрономия
# LIGO
# Virgo
# горизонт событий
# гравитационные волны
# Телескоп горизонта событий
# Черные дыры
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
21 июня, 16:10
Evgenia Vavilova

В джунглях Борнео нашли нового сверхпаразита

Паразитические организмы иногда не учитывают, что сами могут оказаться целью паразита более высокого уровня. Сосредотачивая все свои силы на инфицировании и размножении, они остаются беззащитными перед агрессивным специализированным нахлебником.

Биология
# Борнео
# грибы
# кордицепс
# муравьи
# паразитизм
# паразиты
10 июня, 11:51
Александр Березин

Американские ученые заявили о первом в истории создании GPS-помех из космоса — русскими спутниками

Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.

Оружие и техника
# GPS
# космонавтика
# космос
# спутники
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
27 мая, 17:06
Александр Березин

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.

Космонавтика
# SpaceX
# Starlink
# космос
# США
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Начало деменции у пожилых собак определили по их походке

    26 июня, 14:54

  2. Биологи зафиксировали ускоренное физиологическое старение за последние 70 лет

    26 июня, 12:37

  3. Много солнца в теплой воде: российский океанолог предложил метод для расчета летнего прогрева Черного моря 

    26 июня, 12:33

  4. Ученые выяснили, что мозг учится говорить совсем не так, как думали раньше

    26 июня, 12:14
Выбор редакции

Невозможное возможно: как вакуумный двигатель SpaceX RaptorVAC работает при атмосферном давлении

21 июня, 10:23

Последние комментарии

Михаил Истоков
7 минут назад
Alexander, но Гонконг и Макао - зависимые всё таки.

Рейтинг стран с крупнейшими валютными резервами

Гена Пастухов
8 минут назад
Александр, достаточно просто подождать и посмотреть. Вот, например, "дадение" денег уже начинается: https://www.kommersant.ru/doc/8762166

Главная ошибка Вашингтона: почему США не смогли победить Иран?

Корбэн Даллас
15 минут назад
А потом оказалось что вся вселенная это самый маленький микроб на самом маленьком микробе😁

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Евгений Истомин
27 минут назад
Андрей, как же вы нас разоблачили, великий борец с «конспиролУХами»!🤡 Прямо в точку — конечно, конкурентная борьба у нас смертельная, и ради неё

Рейтинг надежности автомобилей 2026: статистика брендов с наименьшим количеством неисправностей

Игорь Коняшов
1 час назад
Сергей, Почему вы не поделитесь своим удивительным открытием с широкой научной общественностью?) Нобелевка вам гарантирована! Бгг...)) Или

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Игорь Коняшов
1 час назад
Валерий, Почему вы не поделитесь своим удивительным открытием с широкой научной общественностью?) Нобелевка вам гарантирована! Бгг...)) Или

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Van Turaev
1 час назад
Круто 👍

Область у горизонта событий впервые изучили по сигналам гравитационных волн

Akato Sky
2 часа назад
Alexander, чего распродается? Откуда ты этот бред берешь, скаклятина?

Рейтинг стран с крупнейшими валютными резервами

Alexander Orsi
2 часа назад
Иван, насчёт "ближе к фронту" - поищите "Лунин" и "Пригожин 2.0".

Рейтинг стран с крупнейшими валютными резервами

Михаил Истоков
2 часа назад
Осман, ещё более примитивный взгляд: никому не нужно стараться прокормить всё население, наоборот стремятся сократить. А верхушке прокормиться

Инфографика: страны-лидеры по объему запасов ключевых полезных ископаемых

Alexander Orsi
2 часа назад
Иван, мне пофиг вообще - сайты (особенно российские) на реальность не влияют, всего лишь "информация к размышлению" для способных на этот процесс.

Рейтинг стран с крупнейшими валютными резервами

Иван Колупаев
2 часа назад
Alexander, всерьез верите что ваша (и ваших побратимов) активность на российских сайтах помогает приблизить тот сладкий миг? 🙄 Самообман это и

Рейтинг стран с крупнейшими валютными резервами

Elusive Joe
2 часа назад
Autotrade222, например Марвелл)

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Van Turaev
2 часа назад
Круто 👍

«Джеймс Уэбб» показал галактику Сигара в беспрецедентной детализации: на снимке — 16,5 миллиона отдельных звезд 

Elusive Joe
2 часа назад
Мир затопили и всех устроило. Только не понятно, как они хотят российскими модулями её топить, если Россия заявляет о создании на их основе своей

План NASA по затоплению МКС раскритиковала The Ocean Foundation: океан не защищен законом, а последствия неизвестны

Иван Колупаев
2 часа назад
Сергей, насчет процентов все верно, а все остальное голубые мечты наших небратиков. Для реализации которых им придется сначала выиграть войну. Но

Рейтинг стран с крупнейшими валютными резервами

Алекс Че
2 часа назад
Об тех, кто себя не ценит, все остальные ноги вытирают. Западное общество процветает именно потому, что человек там главное, люди себя ценят и

Западная поп-музыка стала более эгоцентричной за последние 50 лет

Иван Колупаев
2 часа назад
Alexander, а пока в качестве аванса можете получить вот это полезное и практичное устройство.

Рейтинг стран с крупнейшими валютными резервами

Сергей Механик
3 часа назад
Убедили, значит едем отдыхать на Куршскую косу.

Много солнца в теплой воде: российский океанолог предложил метод для расчета летнего прогрева Черного моря 

Alexander Orsi
3 часа назад
Сергей, источникИ, гугл в помощь из за многочисленности, но только не новостные.

Рейтинг стран с крупнейшими валютными резервами

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Ошибка авторизации
По закону на российских сайтах теперь нельзя авторизовываться с помощью иностранных сервисов. Используйте другой способ или восстановите доступ по почте.
Восстановить доступ
Войти по-другому
Вход через почту
Введите привязанную к соцсети почту, чтобы восстановить доступ или получить одноразовую ссылку для входа на сайт.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно