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1 час назад
Unitsky String Technologies Inc.
53

Белорусские инженеры рассказали, как устроен стенд для испытаний рельсовых беспилотников на высокой скорости

4.5

Тестирование различных систем транспортных средств имеет огромное значение для гарантии безопасности и надежности. Это касается не только автомобилей, самолетов, поездов, но и новых разработок, таких как комплексы uST. Белорусские инженеры спроектировали уникальный стенд, который позволит изучать характеристики юнимобиля в сборе.

Unitsky String Technologies Inc.
# беспилотники
# скорость
# стенд
# струнные технологии
# струнный рельс
При испытаниях важна каждая сотая доля миллиметра, ведь на высоких скоростях транспортное средство должно иметь стабильное положение / © Unitsky String Technologies Inc.

Протестировать рельсовый беспилотник в сборе

Понимая, как важно верифицировать работу каждого узла, инженеры UST Inc. всегда уделяли большое внимание испытаниям рельсовых беспилотников. Еще несколько лет назад элементы подвижного состава тестировались прямо в юнимобилях, а в 2023 году был спроектирован стенд, дающий возможность моделировать различные условия эксплуатации транспортного средства на реальной путевой структуре, анализировать работу механизмов и систем.

Однако полевые заезды зачастую осложнены воздействием внешних факторов, поэтому не всегда позволяют получить точные данные.

Стенд, спроектированный инженерами, представляет собой мощную раму с имитаторами характеристик путевой структуры / © Unitsky String Technologies Inc.

После изучения вопроса специалисты пришли к выводу: существующие решения для тестирования колес не соответствуют актуальным потребностям. Испытательные стенды, которые широко используются в крупносерийных производствах, обычно предназначены для обкатки отдельных узлов, а белорусским инженерам требовалась установка, способная протестировать транспорт в сборе. Кроме того, оборудования для испытаний подвесных транспортных средств на высоких скоростях не существует.

Можно моделировать любые сценарии

Стенд, спроектированный инженерами, представляет собой мощную раму с имитаторами характеристик путевой структуры. На нее устанавливается рельсовый беспилотник в сборе и задаются различные параметры: скорость, боковая нагрузка, сопротивление движению. В этой работе важна каждая десятая, а иногда и сотая доля миллиметра, ведь на высоких скоростях транспортное средство должно иметь стабильное положение на путевой структуре. Неиспытанные решения могут привести к раскачиванию юнимобиля, повышенному износу колеса либо рельса, потере энергоэффективности транспорта.

При стендовых заездах задаются постоянные четкие параметры нагрузки, скорости и температуры. Помимо предоставления достоверных результатов, они значительно экономят ресурсы.

Оборудование способно имитировать условия движения со скоростью до 180 км/ч и выдерживать вертикальную нагрузку до восьми тонн. В процессе тестирования измеряются абсолютно все параметры взаимодействия колеса и рельсовой поверхности: амплитуда колебаний тележки, износ колесных пар и др. Имитаторы путевой структуры обеспечивают поведение колесных пар, соответствующее реальным условиям движения.

Это лабораторное оборудование позволит определить оптимальный профиль колеса и рельса, диаметр колеса, допустимый износ контактной пары «колесо ‒ рельс». Инженеры смогут спрогнозировать поведение техники, выявить скрытые конструктивные недостатки и оптимизировать параметры до старта натурных испытаний. Кроме того, специалисты смоделируют любые сценарии: торможение на спуске, резкий разгон или движение в условиях ветра. Использование стенда уменьшит количество полевых тестов, а значит, минимизирует издержки и сократит сроки разработки транспортно-инфраструктурных комплексов.

Разработка стенда поможет специалистам смоделировать торможение на спуске, резкий разгон или движение в условиях ветра / © Unitsky String Technologies Inc.

Каждый миллиметр — это шаг к безопасности

Разработка данного стенда стала первой в комплексной верификации колесных пар uST. В будущем инженеры сосредоточатся на решении проблем на имитаторе рельса, связанных с нагревом. Они возникают при изменении режимов испытания и могут влиять на точность результатов. Кроме того, специалисты уже наметили перспективные решения для рекуперации энергии.

Эта разработка стала наглядным примером того, что каждый градус и каждый миллиметр на испытательном стенде – это шаг к безопасности, надежности и эффективности струнных транспортных систем.

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Unitsky String Technologies Inc.
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Международная инжиниринговая компания, которая разрабатывает, проектирует, тестирует и эксплуатирует транспортно-инфраструктурные комплексы в эстакадном исполнении. Головной офис компании находится в Минске. UST Inc. располагает двумя демонстрационно-испытательными центрами – в Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратах, производственным комплексом и конструкторскими бюро. Компания аккредитована в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологиям, получила более 200 международных патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки.
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Unitsky String Technologies Inc.
# беспилотники
# скорость
# стенд
# струнные технологии
# струнный рельс
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