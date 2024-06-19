Участники мероприятия узнают о жизни и творчестве гениального инженера и ученого Льва Сергеевича Термена.

О мероприятии

Советский изобретатель, инженер-электромеханик, музыкант, физик-акустик Лев Сергеевич Термен создавал уникальные измерительные, сигнализационные и музыкальные электронные устройства, оригинальные телевизионные установки, системы прослушки, не требующие источника питания, и другие устройства, опередившие свое время.

О жизни и творчестве гениального инженера и ученого расскажет старший научный сотрудник отдела научных исследований и развития музейного фонда Политехнического музея Роман Артеменко. Лектор покажет предметы и документы, связанные с жизнью и работой Термена, которые хранятся в коллекции Политехнического музея. Один из ярких экспонатов — знаменитый музыкальный инструмент терменвокс. После лекции на нем смогут поиграть все желающие.

Расписание Зубовский бульвар, д.2 к.1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация