О мероприятии

Кандидат физико-математических наук Морозова Татьяна Игоревна расскажет про температуру, даст понятие и ощущение температуры. Поведает про особенности температурных режимов на улице и в помещении, работу кондиционеров и вентиляционных систем. Как проветривать, чтобы не охладить помещение – как и на сколько открывать форточки и сколько мебели должно быть в комнате. Понятие теплопроводности и температуропроводности разных веществ. Как люди воспринимают температуру и как ее измеряют. Слушатели узнают про виды термометров. Ветер и влияние солнечного излучения на восприятие температуры. Сухой и влажный воздух. Cушат ли воздух обогреватели. Биологические аспекты восприятия температуры. От чего мы заболеваем. Согревание и бурый жир. В какой воде теплее всего плавать.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:30 Купить