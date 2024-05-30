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Лекция
6+
Полимеры: как доставить лекарство прямо к цели и не только

Участники мероприятия узнают, как полимеры изменили мир медицины.

ВЭБ
8 июня, 18:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Проспект Мира, 119 с59

О мероприятии

Чем можно заменить суставы? Из чего сделаны рассасывающиеся нити хирургов? И как эффективно доставить лекарство к нужной точке в организме? Ответы на все эти вопросы — полимеры, подробнее о применении и пользе которых расскажет аспирант химфака МГУ Александр Шефер. Участники мероприятия узнают, как полимеры изменили мир медицины, и что еще можно ждать от этих материалов в будущем.

Расписание
8
Суббота
Июнь 2024
ул. Проспект Мира, 119 с59 Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Проспект Мира, 119 с59

Только что
Александр Речкин
2
# биология
# медицина
# технологии
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