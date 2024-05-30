Полимеры: как доставить лекарство прямо к цели и не только

О мероприятии

Чем можно заменить суставы? Из чего сделаны рассасывающиеся нити хирургов? И как эффективно доставить лекарство к нужной точке в организме? Ответы на все эти вопросы — полимеры, подробнее о применении и пользе которых расскажет аспирант химфака МГУ Александр Шефер. Участники мероприятия узнают, как полимеры изменили мир медицины, и что еще можно ждать от этих материалов в будущем.

Расписание ул. Проспект Мира, 119 с59 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация