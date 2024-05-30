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Участники мероприятия узнают, как полимеры изменили мир медицины.
О мероприятии
Чем можно заменить суставы? Из чего сделаны рассасывающиеся нити хирургов? И как эффективно доставить лекарство к нужной точке в организме? Ответы на все эти вопросы — полимеры, подробнее о применении и пользе которых расскажет аспирант химфака МГУ Александр Шефер. Участники мероприятия узнают, как полимеры изменили мир медицины, и что еще можно ждать от этих материалов в будущем.
ул. Проспект Мира, 119 с59
Международная группа ученых пришла к выводу, что женщины, страдающие тяжелым предменструальным синдромом, чаще совершают суицид по сравнению с теми, у кого нет подобных проблем. Зато они отчасти защищены от смерти от некоторых сердечно-сосудистых заболеваний.
Психологи из Швеции и Австралии провели анализ, который затронул отношения подростков со сверстниками и их социальные позиции. В итоге удалось подтвердить, что популярность в школе не приносит одни лишь плюсы, а грозит заполучить бессонницу. Причем, как оказалось, главную роль в этом играет пол.
Биофабрикация — революционный шаг в медицине, поскольку подразумевает искусственное конструирование и выращивание вне организма человека живых функциональных тканей и органов для последующей трансплантации. Чаще всего для этого применяют технологию биопечати. Главная задача — разработать инновационные инженерные методы для трехмерного формирования клеточного материала, включая кровеносные сосуды, необходимые для поддержания жизни клеток. Ученые «Росатома» работают над такими технологиями, и им уже удалось вырастить кровеносный сосуд с помощью биопринтера. Эта разработка может решить проблему отторжения пересаженных органов. Рассказываем, как устроена технология и какие у нее перспективы.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Чрезмерный или неконтролируемый просмотр порноконтента, как правило, связан с особенностями психологического и эмоционального состояния человека. Какие именно факторы вызывают потребность в видео «для взрослых», объяснили специалисты из Австралии.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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