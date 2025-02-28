О мероприятии

Что математического можно увидеть в велосипеде? На первый взгляд, только колеса-окружности и треугольники в раме. С этими фигурами прекрасно справлялись геометры в древней Греции. Но если рассмотреть велосипед в движении, тогда обнаружатся объекты, которые ученые открыли во времена, которые гораздо ближе к современности, чем к Евклиду. Об этом расскажет математик Евгений Ширяев.

Расписание Ленинградский просп., д. 80, к. 11 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация