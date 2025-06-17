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Слушатели узнают про наиболее перспективные места для поиска жизни вне Земли.
О мероприятии
Наиболее перспективные места для поиска жизни вне Земли и для сооружения внеземных обитаемых станций — это пещеры на планетах, их спутниках, астероидах и кометах.
Именно в пещерах живой организм защищен от космической радиации, именно там в наименьшей степени проявляется суточный перепад температуры, который на поверхности достигает сотен градусов. В пещерах повышенная влажность, а вода необходима для жизни.
Пещеры уже обнаружены на Марсе и других пригодных для жизни телах, но они пока не исследованы, поскольку не существует роботов-спелеологов. Их необходимо создать, и эта работа уже началась. Требуются новые нестандартные идеи для изучения космических подземелий, о которых расскажет кандидат физико-математических наук Владимир Георгиевич Сурдин.
ул. Большая Разночинная, д. 25А
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Изучив поведение 69 видов птиц в разных областях Западных Гат (Индия), международная исследовательская группа наконец объяснила, почему территориальные и всеядные птицы чаще других поют по утрам.
Среди ныне живущих морских обитателей осталось всего несколько так называемых «живых» ископаемых вроде латимерии или мечехвоста. Остальных мы знаем по уцелевшим остаткам. Новый вид древней рыбы обнаружили палеонтологи в девонском песчанике Канадской Арктики. Судя по найденным зубам и челюстям, рыба была в разы меньше своих родственников, а значит, могла жить в реках, что необычно для этих существ.
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