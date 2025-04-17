О мероприятии

К 110-летию со дня рождения знаменитого ученого Василия Дмитриевича Наливкина приурочена тематическая экскурсия Политехнического музея.

Экскурсанты увидят коллекцию горного и технического отделов музея, слушатели узнают о вкладе основателей музея в формирование фондов, а также о том, чем занимается наука геофизика, какие дисциплины и направления она в себя включает, увидят инструментарий и техническую часть, используемую в геофизике и последующей работе геологов.

Во время экскурсии участники увидят такие предметы, как вертикальный и горизонтальный сейсмографы Бориса Голицына, регистрир начала XX века, действующая модель роторного экскаватора ЭР-1250, модель «Копер для подъема и спуска клетей в шахтах имени Артема».

Расписание Волгоградский проспект, д. 42, стр. 10 Москва 11:00 Купить