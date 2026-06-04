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Лекция
12+
Человек во Вселенной

Слушатели узнают, как устроена крупномасштабная структура Вселенной.

Космонавтика и авиация
14 июня, 15:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Что такое Земля по меркам космоса? Где находится Солнце в Млечном Пути, и какое место наша галактика занимает среди миллиардов других галактик?

Научный журналист Варвара Хазова во время лекции отправится в далекое путешествие от Земли к границам наблюдаемой Вселенной и расскажет, как устроена ее крупномасштабная структура: от звездных систем до галактик, скоплений и гигантской космической паутины.

Расписание
14
Воскресенье
Июнь 2026
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

4 июня, 11:45
Александр Речкин
2
# вселенная
# звезды
# космос
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