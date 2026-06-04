О мероприятии

Что такое Земля по меркам космоса? Где находится Солнце в Млечном Пути, и какое место наша галактика занимает среди миллиардов других галактик?

Научный журналист Варвара Хазова во время лекции отправится в далекое путешествие от Земли к границам наблюдаемой Вселенной и расскажет, как устроена ее крупномасштабная структура: от звездных систем до галактик, скоплений и гигантской космической паутины.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация