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Астронавт сфотографировал огромную молнию с борта МКС

Астронавт NASA Дон Петтит поделился в социальной сети Х снимком, который сделал его коллега Мэттью Доминик с борта Международной космической станции. На фотографии запечатлено редкое атмосферное явление — красный спрайт.

Красный спрайт / © Matthew Dominick

На снимке виден красный спрайт, запечатленный на краю горизонта во время ночного пролета МКС над Юго-Восточной Азией.

Красный спрайт — редкая форма верхнеатмосферной молнии, существование которой подтвердили примерно 30 лет назад. Такие разряды холодной плазмы возникают над грозовыми облаками, образуясь на высоте от 40 до 100 километров после мощного удара молнии. Вещество в них не нагревается до очень высоких температур.