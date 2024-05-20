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Гибрид элетровелосипеда и автомобиля появится на дорогах Германии
Немецкий стартап Hopper Mobility, благодаря финансированию Европейского Союза, построил и передал около 30 педальных гибридов Hopper первым пользователям для испытаний и получения обратной связи о транспортном средстве, которое сочетает в себе преимущества велосипеда и электромобиля.
Hopper Mobility два года назад представила идеальное, по мнению создателей, средство городского транспорта — электрический велосипед в автомобильном кузове, на котором можно ездить без прав по велодорожками и тротуарам. Пользователь должен крутить педали, чтобы сдвинуть Hopper с места, а дальше за дело возьмется 250-ваттный электромотор благодаря которому гибрид элетровелосипеда и автомобиля сможет разгоняется до 25 километров в час. Двигатель питается от съемной литий-железо-фосфатной батареи, которая обеспечивает запас хода примерно в 65 километров на одной зарядке. Дополнительная солнечная панель на крыше должна помочь увеличить эту цифру в солнечную погоду на еще пять километров.
Сегодня покупатели Hopper могут выбрать пассажирскую модель, в которой второе сиденье размещается за сиденьем водителя, или модель Cargo, в которой заднее сиденье заменяется запираемым грузовым отсеком объемом 300 литров. Обе версии могут выдерживать максимальный вес пассажира/полезной нагрузки 160 килограммов.
После завершения всех испытаний Hopper Mobility планирует начать производство линейки своих инновационных транспортных средств уже в этом году.
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