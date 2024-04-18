Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Пользователи Сети высмеяли фотографию командира ВМС США

Во время постановочной съемки всегда важно обращать внимание на мелкие детали. Этот урок недавно усвоили сотрудники Военно-морские силы США на собственном горьком опыте.

Командир эсминца USS John S. McCain капитан-командор Кэмерон Ясте ведет огонь из винтовки с установленным задом наперед прицелом / © Kevin Tang

Пресс-служба ВМС США опубликовала снимок командира военного корабля, стреляющего из винтовки, однако внимательные зрители, разбирающиеся в оружии, сразу заметили, что прицел Trijicon VCOG был установлен задом наперед, да еще и с закрытой защитной крышкой.

Пример верно установленного прицела Trijicon VCOG / © US DoD

Удаленная сейчас фотография была опубликована на прошлой неделе с подписью «Подчеркиваем потрясающую работу наших солдат ВМС США».