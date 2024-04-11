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НЛО попадают на Землю через «дополнительные измерения», заявил астрофизик

Гарвардский профессор Ави Лёб (Abraham Loeb), который считает, что люди не одиноки во Вселенной, выдвинул новое предположение о том, что представители внеземных цивилизаций могут перемещаться через дополнительные измерения, которые пытаются обнаружить физики Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН).

Большой адронный коллайдер / © Getty Images

Астрофизик Ави Лёб предположил, что представители внеземных цивилизаций смогли достичь такого технологического прогресса, что придумали технологию перемещения через пространство с помощью дополнительных измерений.

По словам ученого, инопланетяне используют квантовую гравитацию, чтобы перемещаться в космосе через скрытые измерения, которые можно обнаружить с помощью Большого адронного коллайдера (БАК).

Также Лёб считает, что правительства развитых стран должны ежегодно направлять два триллиона долларов, которые обычно идут на военные расходы, для поиска внеземных цивилизаций.