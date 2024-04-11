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НЛО попадают на Землю через «дополнительные измерения», заявил астрофизик
Гарвардский профессор Ави Лёб (Abraham Loeb), который считает, что люди не одиноки во Вселенной, выдвинул новое предположение о том, что представители внеземных цивилизаций могут перемещаться через дополнительные измерения, которые пытаются обнаружить физики Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН).
Астрофизик Ави Лёб предположил, что представители внеземных цивилизаций смогли достичь такого технологического прогресса, что придумали технологию перемещения через пространство с помощью дополнительных измерений.
По словам ученого, инопланетяне используют квантовую гравитацию, чтобы перемещаться в космосе через скрытые измерения, которые можно обнаружить с помощью Большого адронного коллайдера (БАК).
Также Лёб считает, что правительства развитых стран должны ежегодно направлять два триллиона долларов, которые обычно идут на военные расходы, для поиска внеземных цивилизаций.
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Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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