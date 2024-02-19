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Шотландский музей реконструировал лица древних людей
Передовые технологии позволили посетителям музея в шотландском городе Перт увидеть лица людей, живших в далеком прошлом.
Ученые из Абердинского университета проанализировали останки людей из коллекции музея, применив последние достижения в области извлечения древней ДНК, изотопного и радиоуглеродного анализа, а также методы судебно-медицинской экспертизы.
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