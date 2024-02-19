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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +236
Посты: 299

Шотландский музей реконструировал лица древних людей

Передовые технологии позволили посетителям музея в шотландском городе Перт увидеть лица людей, живших в далеком прошлом. 

Сообщество
# видео
# история
# реконструкция
Реконструкция лиц древних людей, чьи останки находятся в коллекции музея Перта / © The Guardian
Реконструкция лиц древних людей, чьи останки находятся в коллекции музея Перта / © The Guardian

Ученые из Абердинского университета проанализировали останки людей из коллекции музея, применив последние достижения в области извлечения древней ДНК, изотопного и радиоуглеродного анализа, а также методы судебно-медицинской экспертизы.

Среди людей, которым «вернули» лица, оказались: мужчина из XIV века, которому было от 18 до 25 лет, когда его, по-видимому, убили; женщина из бронзового века; пикт, который умер более 15 тысяч лет назад. 

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