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Владельцы Cybertruck пожаловались, что электропикапы из нержавейки начали ржаветь

Прошло всего пару месяцев с тех пор, как Tesla начала поставлять клиентам долгожданный электрический пикап Cybertruck. Представители компании заявляли, что корпус электромобиля создан из нержавеющей стали и даже способен защитить водителя и пассажиров от пуль. Однако пятна ржавчины уже становятся головной болью автовладельцев.

Tesla Cybertruck / © Tesla

Один из участников форума Клуба владельцев Cybertruck сообщил, что начал замечать маленькие оранжевые пятна на корпусе электропикапа после того, как катался на нем под дождем. В ответ на запрос в Tesla ответили, что Cybertruck следует полировать.

Другой клиент компании обнаружил аналогичные оранжевые пятна на своем Cybertruck после того, как машина простояла на улице 11 дней, в том числе под дождем.

Отметим, что Tesla упоминала о риске коррозии в руководстве по эксплуатации брутального пикапа: «Чтобы не повредить внешний вид, следует сразу удалять коррозионные вещества (такие как жир, масло, птичий помет, древесная смола, мертвые насекомые, дорожная соль, осадки и так далее)». Владельцам рекомендовали удалять пятна «с помощью воды и моющего средства без агрессивных поверхностно-активных веществ».