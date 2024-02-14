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Владельцы Cybertruck пожаловались, что электропикапы из нержавейки начали ржаветь
Прошло всего пару месяцев с тех пор, как Tesla начала поставлять клиентам долгожданный электрический пикап Cybertruck. Представители компании заявляли, что корпус электромобиля создан из нержавеющей стали и даже способен защитить водителя и пассажиров от пуль. Однако пятна ржавчины уже становятся головной болью автовладельцев.
Один из участников форума Клуба владельцев Cybertruck сообщил, что начал замечать маленькие оранжевые пятна на корпусе электропикапа после того, как катался на нем под дождем. В ответ на запрос в Tesla ответили, что Cybertruck следует полировать.
Другой клиент компании обнаружил аналогичные оранжевые пятна на своем Cybertruck после того, как машина простояла на улице 11 дней, в том числе под дождем.
Отметим, что Tesla упоминала о риске коррозии в руководстве по эксплуатации брутального пикапа: «Чтобы не повредить внешний вид, следует сразу удалять коррозионные вещества (такие как жир, масло, птичий помет, древесная смола, мертвые насекомые, дорожная соль, осадки и так далее)». Владельцам рекомендовали удалять пятна «с помощью воды и моющего средства без агрессивных поверхностно-активных веществ».
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