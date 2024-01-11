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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: +474
Посты: 1080

Инженеры пытаются устранить неполадку на космическом рентгеновском телескопе XRISM

Японский рентгеновский телескоп XRISM (X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission), который запустили в космос 7 сентября 2023 года, нормально функционирует за исключением проблемы, которая может повлиять на один из его научных инструментов.

Сообщество
# XRISM
# космос
# телескопы
Иллюстрация XRISM / © NASA
Иллюстрация XRISM / © NASA

Новая космическая обсерватория в начале января 2024 года уже провела наблюдения и получила изображения остатка сверхновой N132D, расположенной на расстоянии 160 тысяч световых лет от Солнца, в галактике Большое Магелланово Облако. Однако единственная серьезная проблема телескопа связана с проемом для спектрометра Resolvee. Он должен был открыться после запуска XRISM, но этого не произошло, несмотря на несколько попыток инженеров.

Проем оснащен бериллиевым окном и сеткой из нержавеющей стали. Бериллий не должен повлиять на работу спектрометра, так как он не задержит рентгеновские лучи, поэтому, даже если проем останется закрытым, прибор все равно сможет работать, но с пониженной пропускной способностью.

Ожидается, что официальный ввод в эксплуатацию XRISM завершится в конце этого месяца.

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