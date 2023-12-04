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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Александр Речкин
Александр Речкин
46 минут назад
Рейтинг: +370
Посты: 1054

Вышел первый трейлер сериала по мотивам культовой игровой серии Fallout

Стриминговый сервис Amazon Prime Video поделился первым тизер-трейлером сериала по мотивам серии игр о постапокалипсисе Fallout.

Сообщество
# Fallout
# кино
# фантастика
Fallout / © Amazon Prime Video
Fallout / © Amazon Prime Video

Премьера состоится 12 апреля 2024 года. 

© Amazon Prime Video
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500
Последний предел. Русское завоевание от Якутска до Берингова пролива и Камчатки
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
06 Дек
350
Психология межпланетных полетов и изоляции
Московский Планетарий
Москва
Лекция
06 Дек
700
Беспозвоночные
Центр «Архэ»
Москва
Беседа
06 Дек
500
Военное дело русских в северо-восточной Сибири
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
07 Дек
700
Рождение средневековой корпорации крупным планом: Парижский университет
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Дек
Бесплатно
Прогулка по зоологическому саду Лейпцига
Московский зоопарк
Москва
Лекция
08 Дек
500
Методы исследований китообразных
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
08 Дек
700
Добро победит зло? Лекция о гуманизме
Живое слово
Онлайн
Лекция
09 Дек
Бесплатно
Нейроинтерфейсы на волне P300: из глубин мозга к управлению компьютером
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# глобальное потепление
# судостроение
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Иван Колупаев
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Николай Цыгикало
3 часа назад
Тоже верно.

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Дмитрий GF
3 часа назад
Николай Цыгикало, ну, сертификат получили, пусть полетают - посмотрим

Летающий автомобиль Doroni получил летную сертификацию в СШАЛетающий автомобиль Doroni получил летную сертификацию в США

Николай Цыгикало
3 часа назад
Как-то мне всегда казалось, что пилотирование сложнее вождения автомобиля. То есть проблем с пилотированием, если оно не полностью автоматическое,

Летающий автомобиль Doroni получил летную сертификацию в СШАЛетающий автомобиль Doroni получил летную сертификацию в США

Дмитрий GF
3 часа назад
Николай Цыгикало, По идее автоматика должна компенсировать. В частности, для дронов порывы ветра и термальные потоки задача уже решенная. Наверно

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Олександр Власенко
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