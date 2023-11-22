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Как мазок кисти на холсте: «Хаббл» получил изображение галактики NGC 2814

Галактика NGC 2814 / © ESA / Hubble & NASA, C. Kilpatrick

Галактика NGC 2814, расположенная на расстоянии примерно 85 миллионов световых лет от Земли, выглядит довольно одиноко и напоминает яркий мазок краски на темном фоне.

Однако на деле у NGC 2814 есть три близких (по астрономическим меркам) соседки: спиральная галактика NGC 2820, неправильная галактика IC 2458 и спиральная галактика без перемычки NGC 2805. В совокупности они образуют группу галактик, известную как Holmberg 124.

Специалисты ESA отнесли их к группе «галактик позднего типа». Этим термином обозначают спиральные и неправильные галактики, в то время как к «раннему типу» причисляют эллиптические галактики.