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В каких странах больше всего ведущих университетов мира

Когда разговор заходит о лучших университетах мира, то вспоминаются США и Великобритания. Это справедливо, так как именно в этих странах находятся два лучших университета мира. Какие страны лидируют по количеству высших учебных заведений в топ-1000 можно посмотреть на инфографике.

© Tanuj Belapurkar, Voronoi

Авторы инфографики использовали данные QS World University Rankings 2026. При этом в топ-1000 лучших университетов мира вошли 1004 учебных заведения из 90 стран и территорий.

При создании рейтинга авторы учитывают в том числе академическую репутацию университетов, цитирование научных публикаций, а также соотношение числа преподавателей и студентов. Кроме того, влияние оказывают доля иностранных преподавателей и доля иностранных студентов.

С большим отрывом на первом месте по количеству университетов в рейтинге оказались Соединенные Штаты Америки — 135. Именно Массачусетский технологический институт возглавил рейтинг.

Второе место в рейтинге по количеству вузов заняла Великобритания (77). Ее Имперский колледж Лондона также занял второе место.

Третье место по количеству университетов в рейтинге — у материкового Китая (59). При этом лучший его университет — Пекинский университет — занял 14-е место.

В топ-5 по количеству лучших вузов также попали Германия и Индия. Россия с 22 университетами заняла 14 место. Среди российских университетов в рейтинге оказались в том числе МГУ имени М. В. Ломоносова, МГТУ имени Н. Э. Баумана и Российский университет дружбы народов.

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