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От российских Ми-17 до собственных Z-20: полный обзор современных военных вертолетов Китая

Вертолетный парк Китая становится все более разнообразным и технологически совершенным. Разработка собственных моделей позволяет стране расширять возможности применения авиации как на суше, так и на море.

Художественное изображение вертолетного парка Китая / © PLA

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) располагает вертолетами самых разных типов — от учебных машин и транспортных средств для переброски войск до вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения, противолодочной авиации и специализированных ударных платформ.

Нынешний состав вертолетного парка — результат многолетнего развития отрасли. Первоначально Китай закупал вертолеты во Франции, а затем выпускал некоторые из них по лицензии. Постепенно на смену иностранным образцам пришли все более совершенные машины собственной разработки. В результате сегодня НОАК использует как старые вертолеты, прошедшие глубокую модернизацию, так и новые платформы, созданные с учетом потребностей растущих вооруженных сил страны, в том числе расширяющегося авианосного флота и сил морской пехоты.

В этом обзоре рассматриваются основные типы вертолетов, состоящие на вооружении НОАК, история их разработки и предполагаемые задачи.

Ми-171Ш / © Sun Lin / VCG

Машины российского производства обеспечивают НОАК транспортные возможности и ряд специализированных функций на море. Семейство Ми-17 используется для перевозки личного состава и грузов, поисково-спасательных операций, действий сил специального назначения, а также выполнения отдельных задач на больших высотах и в особых условиях. В составе морской авиации Ка-28 предназначен для борьбы с подводными лодками, а Ка-31 оснащен радиолокационной станцией для воздушного наблюдения за обстановкой вокруг корабельных группировок. Эти вертолеты продолжают эксплуатироваться, поскольку их проверенные возможности по-прежнему отвечают требованиям военных. Однако их все чаще дополняют китайские разработки, в том числе машины, специально созданные для замены иностранных аналогов.

Многоцелевые, учебные и легкие вертолеты

HC-120 — легкий многоцелевой вертолет, созданный на основе EC120, совместной разработки Китая, Франции и Сингапура в 1990-х годах. В 2005 году машина поступила на вооружение армейской авиации НОАК, где стала использоваться для первоначальной подготовки пилотов, заменив устаревшие SA316 Alouette III.

HC-120 / © Weibo

HC-120 оснащен одним турбовальным двигателем Turbomeca Arrius 2F. Появление этой машины стало важным этапом модернизации учебного парка армейской авиации: пилоты получили возможность осваивать более современный вертолет, прежде чем переходить к крупным боевым и транспортным моделям.

Z-11WB / © Weibo

Z-11 — легкий многоцелевой вертолет, разработанный компанией Changhe Aircraft Industries Corporation (CHAIC) совместно с Научно-исследовательским институтом № 602. За основу конструкции был взят французский AS350BA Еcureuil, несколько экземпляров которого Китай приобрел для армейской авиации. Поставки Z-11 в армейскую авиацию начались в 1998 году. Вертолет оснащен одним турбовальным двигателем WZ-8D и используется преимущественно для обучения пилотов, связи и выполнения других вспомогательных задач.

На его базе создали разведывательно-ударную модификацию Z-11WB. Она получила оптико-электронную станцию в носовой части и внешние узлы подвески для размещения ракет, управляемых боеприпасов и контейнеров с пушечным вооружением. Статус этой версии остается неясным, однако она послужила основой для создания учебного вертолета Z-11A без вооружения, используемого в Академии армейской авиации.

Семейство Z-8: от французских истоков к современной линейке вертолетов

Z-8 был разработан на основе французского SA321Ja Super Frelon. В конце 1970-х годов Китай приобрел 13 таких вертолетов, а в последующее десятилетие компания Changhe Aircraft Industries Corporation создала их китайскую версию. Первоначальный Z-8 оснащался тремя турбовальными двигателями WZ-6 и стал основой для целого семейства машин, используемых ВМС НОАК, армейской авиацией и Военно-воздушными силами НОАК.

Z-8J — палубная транспортная модификация с фюзеляжем лодочного типа. Для борьбы с подводными лодками вертолет может оснащаться радиолокатором обзора поверхности, опускаемой гидроакустической станцией французского производства HS-12, а также торпедами Whitehead A244S или ET52.

На базе Z-8J разработали несколько специализированных вариантов:

Z-8S — морская поисково-спасательная модификация с обновленным бортовым оборудованием, прожектором, инфракрасной оптико-электронной станцией переднего обзора и спасательной лебедкой. По имеющимся сведениям, большинство Z-8J были модернизированы до этого стандарта;

Z-8JH — вариант для медицинской эвакуации и поисково-спасательных операций.

Обе модификации — Z-8J и Z-8JH — использовались на борту китайских авианосцев, обеспечивая транспортную поддержку корабельных групп.

Z-8C / © Weibo

Z-8C представляет собой существенно усовершенствованную версию первоначального палубного Z-8J. Первые сведения об этом вертолете появились в 2016 году. В конструкции реализован ряд изменений, призванных улучшить летные характеристики и расширить возможности применения машины.

Наиболее заметные отличия — переработанная носовая часть с метеолокатором под кабиной экипажа, инфракрасной оптико-электронной станцией и системой ночного видения пилота, установленной над кабиной. Вертолет также оснащен прожектором, а удлиненный моторный отсек позволяет разместить турбовальный двигатель WZ-6C.

Z-8C эксплуатируется морской пехотой НОАК. Его учебная модификация Z-8CJ используется в Университете военно-морской авиации. Вертолет стал одной из основных транспортных машин десантных кораблей типа 075, обеспечивая переброску войск и техники между кораблями и берегом.

В 2007 году ВВС НОАК приняли на вооружение Z-8K, предназначенный специально для поисково-спасательных операций. Родственная модификация Z-8KA оборудована для боевого поиска и спасения, в том числе для эвакуации людей из районов, контролируемых противником или находящихся в зоне боевых действий. Обе версии оснащены инфракрасной оптико-электронной станцией, прожектором, приемником радиолокационного облучения, устройствами отстрела дипольных отражателей и тепловых ловушек, а также спасательной лебедкой. Некоторые машины дополнительно оборудованы небольшими радиолокаторами следования рельефу местности, установленными под носовой частью для поддержки полетов на малой высоте.

Еще одна модификация — Z-8KH — была разработана для подразделения ВВС НОАК, дислоцированного в Гонконге. Ее отличительная особенность — устройства отстрела дипольных отражателей и тепловых ловушек, встроенные в систему аварийного поддержания плавучести.

В 2011 году армейская авиация НОАК получила Z-8B — усовершенствованный транспортный вертолет. Он имеет ряд общих черт с Z-8KH, однако лишен установленного на последнем оборудования для аварийного поддержания плавучести.

Z-8B получил кабину с многофункциональными дисплеями и стал одной из основных машин транспортного парка армейской авиации. Впоследствии на некоторые вертолеты вновь установили оборудование для поддержания плавучести, что свидетельствует о продолжающейся модернизации этой модели. Для увеличения дальности полета внутри грузовой кабины можно разместить дополнительный топливный бак. Среди других усовершенствований — антенны спутниковой связи на хвостовой балке, а на отдельных машинах — двигатели WZ-6C, оптико-электронная станция и радиолокатор следования рельефу местности под носовой частью.

В отличие от Z-8B, Z-8G не имеет фюзеляжа лодочного типа. Предполагается, что эта модификация постепенно заменит предшественника в армейской авиации. Испытания вертолета начались в 2014 году. Машина специально оптимизирована для полетов на больших высотах, в том числе в Тибете.

В отличие от более ранних версий Z-8, первоначальный вариант Z-8G оснащался импортными турбовальными двигателями Pratt & Whitney Canada PT6B-67A. Удлиненная носовая часть получила более обтекаемую форму, а цифровая кабина и радиолокатор следования рельефу местности позволяют выполнять полеты в сложных условиях.

Z-8G / © Weibo

Некоторые Z-8G получили оснащение для специальных операций. На задней части фюзеляжа и боковых обтекателях установлены датчики систем предупреждения о ракетном нападении и лазерном облучении, дополненные устройствами отстрела дипольных отражателей и тепловых ловушек. Дополнительную защиту обеспечивают бронеплиты под окнами кабины. На отдельных машинах в дверном проеме грузовой кабины размещен 12,7-миллиметров пулемет.

Z-8L (ближе на фото) рядом с Z-20 во время авиашоу в Китае в 2022 году в Чжухае, провинция Гуандун, Китай / © Weibo

Z-8L — вариант Z-8G с расширенным фюзеляжем, впервые поднявшийся в воздух в 2017 году. Его наиболее заметная особенность — два крупных боковых обтекателя, установленных вдоль фюзеляжа. Они обеспечивают дополнительное пространство для топливных баков и другого оборудования. Расширение фюзеляжа увеличило внутренний объем и позволило перевозить больше грузов и оборудования. Перенос внутренних топливных баков под пол грузовой кабины также высвободил дополнительное пространство. На верхней части хвостовой балки установлена антенна спутниковой связи. По имеющимся сведениям, первоначальные двигатели PT6B-67A постепенно заменяют более мощными отечественными турбовальными WZ-7. Z-8L обеспечивает армейскую авиацию более вместительным и функциональным транспортным вертолетом, приспособленным для эксплуатации в сложных условиях и выполнения специализированных задач.

Z-8D — палубная модификация Z-8L, впервые представленная в 2023 году. Она сочетает конструкцию с расширенным фюзеляжем и развитый комплекс самообороны, призванный повысить выживаемость вертолета при полетах над водой. Машина оснащена датчиками систем предупреждения о ракетном нападении, а также устройствами отстрела дипольных отражателей и тепловых ловушек. Для аварийной посадки на воду предусмотрены четыре надувных поплавка.

Силовая установка может включать турбовальные двигатели WZ-6C или более новые WZ-7. Перед воздухозаборниками установлены сепараторы частиц, снижающие риск повреждения двигателей из-за попадания посторонних предметов. Предполагается, что Z-8D будет базироваться на китайских универсальных десантных кораблях типа 075, а также на более крупных кораблях типа 076.

Семейство Z-18: транспортные, радиолокационного дозора и противолодочные вертолеты морской авиации

Z-18Y, получивший название «Белая цапля», разработан Научно-исследовательским институтом № 602 и компанией Changhe в качестве нового среднего транспортного вертолета палубного базирования. Он создан на основе AC313, но получил переработанный фюзеляж и ряд конструктивных изменений, учитывающих требования морской эксплуатации.

«Белая цапля» / © Weibo

Вертолет оснащен импортными турбовальными двигателями PT6B-67A. По сравнению с более ранним Z-8 он имеет больший внутренний объем и грузоподъемность. Еще одной важной особенностью стали улучшенные характеристики при работе в условиях высоких температур и на больших высотах.

Z-18Y оборудован метеолокатором в носовой части и оптико-электронной станцией с инфракрасной и телевизионной камерами. Под фюзеляжем размещены дополнительные антенны связи и навигации, а на верхней части хвостовой балки — антенна спутниковой связи. Складные лопасти несущего и рулевого винтов позволяют компактнее размещать вертолет на борту кораблей. Основная задача Z-18Y — транспортное обеспечение авианосцев: перевозка личного состава и снабжения между кораблями и берегом. На его основе также создали несколько специализированных морских модификаций.

«Летучая мышь» / © Weibo

Z-18J, получивший название «Летучая мышь», — вертолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AEW&C), разработанный на базе Z-18Y. Главная особенность машины — убираемая радиолокационная антенна, размещенная в переработанной задней части фюзеляжа. Многофункциональная радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой большой дальности во время работы опускается вертикально вниз, обеспечивая круговой обзор на 360 градусов.

Z-18J также оснащен инфракрасной оптико-электронной станцией в носовой части и дополнительными антеннами систем предупреждения о ракетном нападении и радиолокационном облучении, распределенными по носовой и задней частям фюзеляжа. Устройства отстрела дипольных отражателей и тепловых ловушек встроены в оборудование для поддержания плавучести.

Вертолет использовался на китайских авианосцах в качестве временной платформы воздушного радиолокационного дозора. Его также замечали на борту универсальных десантных кораблей типа 075.

Z-18F, получивший название «Морской орел», — противолодочный вертолет, также предназначенный для борьбы с надводными кораблями. Он создан на основе Z-18Y и впервые появился в 2014 году. По сравнению с более ранними морскими противолодочными машинами семейства Z-8 эта модель представляет собой значительный шаг вперед.

Вертолет оснащен крупным радиолокатором обзора поверхности под носовой частью, а оптико-электронная станция с инфракрасной и телевизионной камерами перенесена на правый борт фюзеляжа. Для обнаружения подводных лодок используется опускаемая гидроакустическая станция. Под фюзеляжем размещены дополнительные антенны связи и навигации. На четырех внешних узлах подвески можно разместить торпеды или противокорабельные ракеты, в том числе YJ-9. Устройство, расположенное рядом с задней погрузочной рампой, позволяет сбрасывать радиогидроакустические буи. Z-18F базируется на китайских авианосцах и универсальных десантных кораблях типа 075.

Семейство Z-9

История Z-9 восходит к французскому семейству AS365 Dauphin. В 1990-х годах Китай приобрел несколько таких вертолетов, а затем наладил их лицензионное производство на предприятии Harbin Aircraft Industry Group (HAIG).

Вертолет Z-9 / © Weibo

Z-9A стал одним из основных многоцелевых вертолетов армейской авиации и также использовался для подготовки пилотов. Усовершенствованный Z-9B получил больше китайских комплектующих, что заложило основу для дальнейшего развития китайского семейства Z-9, в том числе его морских модификаций. Со временем эта модель стала одной из наиболее распространённых легких многоцелевых платформ Китая. Варианты семейства Z-9E также широко поставлялись на экспорт.

Z-9C — китайская палубная модификация французского AS565 Panther, несколько экземпляров которого были импортированы в конце 1980-х годов.

Вертолет оснащен разработанными в Китае радиолокатором обзора поверхности и опускаемой гидроакустической станцией, что позволяет ему выполнять противолодочные задачи. Он может нести до двух торпед Yu-7K. Для аварийной посадки на воду предусмотрены надувные поплавки. Некоторые Z-9C были переоборудованы для поисково-спасательных операций: они получили прожектор, оптико-электронную станцию и спасательную лебедку.

Вертолеты этого типа также использовались для патрулирования против пиратов у побережья Сомали. В этой роли отдельные машины оснащались контейнерами с 12,7- миллиметровыми пулеметами и 57-милилметровыми реактивными установками.

Z-9D — усовершенствованная версия Z-9C, в которой особое внимание уделено борьбе с надводными целями. Вертолет получил небольшие крылья, позволяющие размещать до четырех противокорабельных ракет. Новая система управления огнем размещена в увеличенном носовом обтекателе, а оператор вооружения находится в задней части кабины. Антенны системы предупреждения о радиолокационном облучении установлены по обеим сторонам носовой части и рядом с рулевым винтом. Z-9D замечали на борту фрегатов типов 056 и 056A. Некоторые машины также получили оптико-электронную станцию под фюзеляжем, расширяющую возможности наблюдения и наведения на цели.

Z-9F — усовершенствованный противолодочный вертолет на базе Z-9D. Впервые его заметили в 2017 году. Предполагается, что он должен заменить устаревший Z-9C. Машина получила новую опускаемую гидроакустическую станцию, цифровую кабину и усовершенствованный радиолокатор обзора поверхности. На крыше кабины установлена антенна навигационной системы BeiDou. Z-9F сохранил возможность нести до двух противолодочных торпед на небольших крыльях, став более современной платформой для поиска и уничтожения подводных лодок с кораблей.

Z-9S / © Weibo

Z-9S — палубный поисково-спасательный вертолет, разработанный для эксплуатации на китайских авианосцах. Он оснащен оптико-электронной станцией в носовой части, прожектором и спасательной лебедкой, установленной с правой стороны фюзеляжа. Университет военно-морской авиации также использует эти машины для обучения. Небольшое количество Z-9S в поисково-спасательной конфигурации эксплуатируется и армейской авиацией.

Z-9WZ / © Weibo

Z-9WA — вариант Z-9, предназначенный для нанесения ударов в ночное время. Он получил более мощные двигатели и усовершенствованное бортовое оборудование, позволяющее действовать при недостаточной освещенности. Небольшие крылья вертолета могут нести до восьми противотанковых управляемых ракет KD-8 или ракет класса «воздух — воздух» PL-90. Для ночных операций предусмотрена телевизионная и инфракрасная оптико-электронная станция, способная работать при слабом освещении. По обеим сторонам фюзеляжа установлены антенны системы предупреждения о радиолокационном облучении. Дополнительное оснащение включает бронезащиту кабины, устройства отстрела тепловых ловушек, линию передачи данных и переработанную кабину, совместимую с очками ночного видения. Усовершенствованный Z-9WZ получил лазерный целеуказатель, позволяющий применять более новые противотанковые ракеты KD-9, а также ракеты класса «воздух — воздух» FN-6. Кроме того, на нем установлены двигатели WZ-8H.

Специализированные ударные и разведывательные вертолеты

Z-10 стал первым современным специализированным ударным вертолетом китайской разработки. Проект был реализован Научно-исследовательским институтом № 602, компаниями CHAIC и HAIG. На раннем этапе в разработке также участвовало российское конструкторское бюро «Камов».

Z-10 / © VCG

Вертолет выполнен по классической схеме с тандемным расположением экипажа: стрелок-оператор находится спереди, пилот — позади него. Отличительными особенностями конструкции стали пятилопастный несущий винт из композиционных материалов и рулевой винт необычной ножницеобразной формы.

Z-10 оснащен турбовальными двигателями WZ-9. Первый полет состоялся в 2003 году, а на вооружение вертолет поступил в 2010-м. Основное вооружение включает до восьми противотанковых управляемых ракет с лазерным наведением KD-9 или KD-10, а также 23-миллиметровую автоматическую пушку на подвижной установке под носовой частью. Кроме того, вертолет может нести до восьми ракет класса «воздух — воздух» PL-90. В носовой части размещен блок прицельно-навигационного оборудования, сопоставимый по назначению с американской системой инфракрасной оптико-электронной станцией и системой ночного видения пилота. Он объединяет тепловизионную камеру, телевизионную камеру, лазерный дальномер и лазерный целеуказатель. По обеим сторонам передней и задней частей фюзеляжа установлены антенны системы предупреждения о радиолокационном облучении, а на законцовках крыльев — датчики лазерного облучения.

Первые прототипы оснащались двигателями Pratt & Whitney Canada PT6C-76C. Однако серийные машины получили менее мощные WZ-9. Это привело к сокращению бронезащиты, уменьшению размеров сенсорного оборудования и снижению боевой нагрузки по сравнению с первоначальной конфигурацией.

Z-19 / © Weibo

Z-19 — разведывательно-ударный вертолет, разработанный компанией HAIG на основе модели H425. Он предназначен для замены Z-9WA и дополнения более крупного Z-10. Машина имеет узкий фюзеляж и тандемную кабину: пилот располагается спереди, стрелок-оператор — позади. В носовой части установлена оптико-электронная станция с тепловизионной и телевизионной камерами, а также лазерным дальномером. Антенны системы предупреждения о радиолокационном облучении позволяют обнаруживать работу вражеских радиолокаторов. Z-19 использует те же двигатели WZ-8C, трансмиссию и винтовую систему, что и H425. Это позволило ускорить разработку вертолета.

Вооружение машины в целом аналогично Z-9WA: противотанковые управляемые ракеты KD-9 и KD-10, ракеты класса «воздух — воздух» PL-90, блоки неуправляемых ракет и контейнеры с пушечным вооружением. Более поздние варианты модернизации получили датчики системы предупреждения о ракетном нападении на носовой и хвостовой частях, а также датчики лазерного облучения на небольших крыльях.

Z-21 / © Weibo

Z-21 — новый тяжелый ударный вертолет, впервые идентифицированный в 2024 году. Его разработкой занимаются Научно-исследовательский институт № 602, компании Changhe и Hafei. Судя по имеющимся данным, машина значительно крупнее Z-10 и обладает более мощной бронезащитой.

Предполагается, что Z-21 использует турбовальные двигатели WZ-10 и винтовые системы, разработанные для Z-20. Вертолет выполнен по традиционной схеме с тандемным расположением экипажа: стрелок-оператор находится спереди, пилот — позади него.

Крупные боковые обтекатели по обеим сторонам фюзеляжа вмещают датчики систем предупреждения о ракетном нападении, лазерном облучении, оборудование радиоэлектронной разведки и средства радиоэлектронного противодействия. На законцовках крыльев размещены лазерные системы направленного инфракрасного противодействия. Дополнительные средства защиты включают устройства отстрела дипольных отражателей и тепловых ловушек, установленные на боковых обтекателях и хвостовой балке. На хвостовой балке также размещена антенна навигационной системы BeiDou.

Предполагается, что под передней частью фюзеляжа Z-21 будет установлена 30-миллиметровая автоматическая пушка. Каждое небольшое крыло имеет по три узла подвески, предназначенных для размещения новых противотанковых управляемых ракет семейства KF увеличенной дальности, ракет класса «воздух — воздух» PL-90 и других перспективных средств поражения.

По сравнению с Z-20 новый вертолет, как ожидается, будет обладать лучшими характеристиками при полетах на больших высотах, более мощной бронезащитой и увеличенной боевой нагрузкой. Это должно сделать его более приспособленным для выполнения сложных ударных задач.

Семейство Z-20: новый средний вертолет Китая

Z-20 — новый китайский многоцелевой вертолет среднего класса, разработанный Научно-исследовательским институтом № 602 совместно с предприятиями Harbin и Changhe. Работы над ним ведутся с конца 1990-х годов.

Конструкция машины во многом основана на решениях американского Sikorsky S-70 Black Hawk, несколько экземпляров которого Китай приобрел для НОАК в 1980-х годах. При этом Z-20 оснащен рядом систем и предназначен для замены вертолетов семейства Ми-17 в армейской авиации.

Вертолет получил пятилопастный несущий винт, цифровую кабину и бронезащиту в районе кабины экипажа. Под носовой частью установлена система PNVS, а по обеим сторонам передней и задней частей фюзеляжа размещены антенны системы предупреждения о радиолокационном облучении. Дополнительное оборудование включает датчики лазерного облучения по обеим сторонам носовой части, антенны спутниковой связи и радиоэлектронного противодействия на верхней части фюзеляжа, а также метеолокатор и радиолокатор следования рельефу местности в носовой части.

Z-20 оснащен двумя турбовальными двигателями WZ-10 и способен перевозить до 13 полностью экипированных военнослужащих. Для увеличения дальности полета в грузовой кабине можно установить дополнительный топливный бак. На небольшие крылья могут устанавливаться блоки неуправляемых ракет, контейнеры с пушечным вооружением и внешние топливные баки. Первый полет Z-20 состоялся в 2013 году, а к 2019-му вертолет поступил на вооружение армейской авиации НОАК.

Z-20 / © Weibo

На базе Z-20 также создали несколько специализированных модификаций для ВВС НОАК. Z-20K, впервые идентифицированный в 2022 году, — транспортный вертолёт, предназначенный для воздушно-десантных подразделений. ВВС НОАК используют модификацию Z-20KS для поисково-спасательных операций. Она оснащена оптико-электронной станцией и прожектором под передней частью фюзеляжа. При необходимости на вертолет могут устанавливаться небольшие крылья с блоками неуправляемых ракет и контейнерами с пушечным вооружением. Усовершенствованный десантный вариант Z-20KT получил более крупную антенну спутниковой связи на верхней части хвостовой балки. Складная хвостовая секция указывает на то, что конструкция машины предусматривает удобство транспортировки по воздуху, что позволяет быстро перебрасывать вертолёты на большие расстояния.

Z-20T — специализированный десантно-штурмовой вертолет, по концепту сопоставимый с американским MH-60L Direct Action Penetrator, используемым армией США. Машина оснащена крупными небольшими крыльями, на которых можно размещать противотанковые управляемые ракеты KD-9 и KD-10, KF-9A, ракеты класса «воздух — воздух» PL-90, контейнеры радиоэлектронного противодействия и внешние топливные баки. Датчики лазерного облучения перенесены на законцовки крыльев, а в носовой части вместо метеолокатора установлена система TADS. Дополнительные бронеплиты обеспечивают повышенную защиту экипажа и критически важных систем.

Z-20F — палубный противолодочный вертолет, созданный для оснащения ВМС НОАК современной машиной, сопоставимой по назначению с американским MH-60R Seahawk. Первый полет состоялся в 2018 году. Для удобства размещения на кораблях вертолет получил складные лопасти несущего винта и складывающуюся хвостовую балку. Предусмотрена аварийная система поддержания плавучести, а задние стойки шасси перенесены вперед, к задней части фюзеляжа.

Переработанная носовая часть оснащена оптико-электронной станцией с лазерным дальномером, а под носовой частью установлена антенна радиолокатора обзора поверхности. На верхней части хвостовой балки размещена антенна спутниковой связи. Дополнительные антенны радиоэлектронной разведки распределены по носовой и задней частям фюзеляжа. С левого борта установлен 25-зарядный пусковой блок для радиогидроакустических буев. Противолодочные возможности дополняет опускаемая гидроакустическая станция, а для поисково-спасательных операций предусмотрена лебедка.

Z-20F может нести до четырех противокорабельных ракет YJ-9 под небольшими крыльями, а также легкие противолодочные торпеды на узлах подвески в задней части фюзеляжа. Предполагается, что этот вертолет заменит более старые Z-9C на фрегатах типа 054 и эсминцах типов 052 и 055. Его также замечали на борту авианосца «Фуцзянь» и универсальных десантных кораблей типа 075.

Z-20J — палубная транспортно-десантная модификация, разработанная для ВМС НОАК. На небольших крыльях вертолета можно разместить до восьми противотанковых управляемых ракет KD-9 или четыре противокорабельные ракеты YJ-9, а также блоки неуправляемых ракет, внешние топливные баки и контейнеры с пушечным вооружением. Для дополнительной защиты при полетах над водой датчики системы предупреждения о ракетном нападении установлены по обеим сторонам нижней части носовой части и вдоль задней части фюзеляжа.

Несмотря на то что вертолеты часто остаются в тени новейших боевых самолетов, ракет и других наиболее заметных программ перевооружения НОАК, они по-прежнему играют незаменимую роль в модернизации китайских вооруженных сил. Эти машины обеспечивают выполнение широкого круга задач: от переброски войск и снабжения через труднодоступную местность до поддержки десантных операций, действий спецподразделений, поисково-спасательных миссий и ведения боевых действий на море.

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