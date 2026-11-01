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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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Город или сельская местность: где в Европе зарабатывают больше?

Кажется, что в городах люди зарабатывают больше, чем в сельской местности. Для большинства стран Евросоюза это так, но в Европе нашлись и страны-исключения. На инфографике показана разница между доходами в городе и сельской местности в Евросоюзе, Норвегии и Сербии.

Сообщество
# города
# Евросоюз
# Инфографики
# сельская местность
# страны
© GISCO, EuroGeographics, frontpages.eu
© GISCO, EuroGeographics, frontpages.eu

Авторы инфографики использовали данные Евростата (1,2). Они учитывали медианный располагаемый доход на человека после уплаты налогов и получения пособий, скорректированный с учетом размера домохозяйства. Показатели рассчитывались в евро с поправкой на уровень цен в каждой стране.  

Во второй инфографике местность разделили на три группы: города, малые города и пригороды, а также сельская местность. Их определяли по классификации Евростата «Степень урбанизации». При этом деление в этом случае происходит по фактическому распределению населения, а не по административным границам. Разницу считали по формуле: (город / сельская местность − 1)*100.

© GISCO, EuroGeographics, frontpages.eu
© GISCO, EuroGeographics, frontpages.eu

В Евросоюзе разница в доходах между городами и сельской местностью в среднем в 2025 году достигла 13%. В городах медианный доход составил 23565 евро, в малых городах и пригородах — 22977 евро, а в сельской местности — 20862 евро.

Самую большую разницу зафиксировали в Румынии — 53%. Медианный годовой доход в городах там составил 15760 евро, в малых городах — 13151 евро, в сельской местности — 10279 евро. Также жители городов получали значительно больший доход в Болгарии (50%), Литве (41%) и Сербии (38%).

Однако нашлись в Евросоюзе и страны, где доход жителей сельской местности был выше, чем в городе. На Мальте эта разница составила –13% в пользу села. В городах там зарабатывали 24015 евро, в маленьких городах — 23894 евро, в сельской местности — 27684 евро. Также жители сельской местности имели большие доходы, чем жители городов в Австрии, Бельгии, Франции, Нидерландах и Германии. При этом в Бельгии и Австрии по доходам лидировали жители малых городов и пригородов.

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Сообщество
# города
# Евросоюз
# Инфографики
# сельская местность
# страны
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