Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
Рейтинг: +1622
Посты: 1257
9

Сотни пауков облюбовали линии электропередачи в Индонезии. Почему они там собрались?

Пауки создают сложные паутины, с помощью которых ловят добычу. Это мало кого удивляет. Однако в социальных сетях завирусился пост с удивительным зрелищем: сотни пауков оплели линии электропередачи. Хотя такая картина выглядит пугающе, этому явлению есть объяснение.

Сообщество
# Индонезия
# пауки
# Паутина
# поведение животных
© _Martynova_m, Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ)
© _Martynova_m, Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ)

Впечатляющие кадры сняли в Индонезии. Конечно, пауки нередко оплетают конструкции, но тут они массово собрались высоко в воздухе.

Рассматривая видео, создается впечатление, что пауки не двигаются. И это нормальное поведение для строителей паутины. Они могут долгое время терпеливо ждать, пока ничего не подозревающие насекомые приземлятся на их паутину. 

© _Martynova_m, Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ)

При этом стабильные конструкции, вроде линий электропередачи, — подходящее место для пауков. Когда они начинают строить паутину, конструкции превращаются в точки крепления для нитей. Плести паутину на высоте — тоже неплохая идея. Это повышает шансы поймать летающих насекомых. Кроме того, пауки ищут более безопасные и высокие места во время наводнений и сильных дождей.

Хотя большинство видов пауков ведут одиночный образ жизни, некоторые виды считаются социальными и предпочитают жить в колониях. Однако неизвестно, какие именно пауки сплели паутину в Индонезии, так что нельзя сказать, насколько это поведение характерно для вида. Однако огромное количество пауков и обширная паутина в одном месте в любом случае выглядят поразительно.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# Индонезия
# пауки
# Паутина
# поведение животных
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Ноя
Бесплатно
Астрономия: точное время
Политехнический музей
Москва
Лекция
02 Ноя
Бесплатно
Все, что вы хотели знать о вакцинах, но стеснялись спросить
ВСмысле
Онлайн
Экскурсия
03 Ноя
700
Техника защиты
Политехнический музей
Москва
Лекция
03 Ноя
1200
Сосудистые растения: два пути эволюции
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Ноя
Бесплатно
Восемь рек Северной Азии
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Рыбий глаз в ночи: закулисье ночного пейзажа
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Свет, который у вас в голове: за что дали Нобелевскую премию по медицине 2026
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
1000
Смарт-телескопы: умная обсерватория в рюкзаке
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
ИИ в структурной биоинформатике: от предсказания пространственной структуры белков до разработки лекарств
Парк «Зарядье»
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

    1 ноября, 10:00

  2. В Москве назвали лауреатов XII премии «За верность науке»

    31 октября, 18:37

  3. «Хаббл» запечатлел гигантский «Кошачий хвост» у Беты Живописца

    31 октября, 15:04

  4. Ученые обнаружили белок, защищающий яйцеклетки от возрастных хромосомных ошибок

    31 октября, 13:45
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Юрий Багов
18 минут назад
Иван, а вы почему отслеживание все упоминания Маска? Я может как инвестор слежу за его планами) Основной посыл комментария был в сомнениях

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Дмитрий Караваев
44 минуты назад
Александр, ну, вы не упращайте. Конечно экскаватор лучше чем 123 копателя. Но что делать когда 80% населения Земли будут без работы по причине замены

Билл Гейтс: через 20 лет роботы смогут выполнять большую часть работы человека

Дмитрий Караваев
51 минута назад
Совершенствуя инструментарий поиска не приблизят миры для их посещения. Ибо способы поиска намного кратно проще чем способы для их посещения, а с

Самые похожие на Землю планеты, обнаруженные на сегодняшний день

Александр Березин
1 час назад
Дмитрий, "ассовая "людская" безработица будет способствовать обратному процессу." Это если бы мир был устроен, как в голове у Маркса или у авторов

Билл Гейтс: через 20 лет роботы смогут выполнять большую часть работы человека

Иван Колупаев
1 час назад
Юрий, я одно не пойму чего многих так беспокоят планы американского бизнесмена особенно в русскоязычном пространстве 😏 Чел гуляет на свои и не

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Иван Колупаев
1 час назад
Александр, каждые три года однако справляются с ремонтом техники запущенной 50+ лет назад и техника срок годности которой закончился еще в прошлом

«Вояджер-1» приближается к рекордной дистанции в одни световые сутки, но связь с ним дала сбой

Сергей Механик
2 часа назад
Любителям марсианских хроник это явно не понравится. 😉

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Александр Суворов
2 часа назад
Ждём нового шоу про спасение Вояджеров! Каждые три года рассоворазнообразные инженеры НАСА не могут совладать с железом, построенным и запущенным

«Вояджер-1» приближается к рекордной дистанции в одни световые сутки, но связь с ним дала сбой

Дмитрий Караваев
3 часа назад
Немного непонятно. Цель любого производства товаров это его сбыт с целью получения прибыли. Приобретение товаров происходит из спроса и

Билл Гейтс: через 20 лет роботы смогут выполнять большую часть работы человека

Александр Березин
3 часа назад
Юрий, планы колонизации Марса и Луны не зависят от пыли или терраформирования. И планируют их никак не для добычи ресурсов, которая и на астероидах

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Фёдор Акимов
5 часов назад
Роман, потому что большинство звёзд Млечного Пути — это звёзды класса M (76%)

Самые похожие на Землю планеты, обнаруженные на сегодняшний день

Радослав Бояджиев
6 часов назад
Полный идиотизм. Это не искусство. Для плебса предназначен.

Лучшие снимки дикой природы, удостоенные премии Monovisions Photography Awards 2026

Роман Григорьевич Иферов...
7 часов назад
Что они все так близко к звёздам? Сплошные красные карлики.

Самые похожие на Землю планеты, обнаруженные на сегодняшний день

Вольдемар Ташкентский...
8 часов назад
Константин, та и пох.

Высокоскоростной поезд CR450 прошел 600 тысяч километров испытаний в Китае

Вольдемар Ташкентский...
8 часов назад
А мы УАЗ буханку 60 лет выпускаем и гордимся этим...

Высокоскоростной поезд CR450 прошел 600 тысяч километров испытаний в Китае

Александр Чибиряк
10 часов назад
Пол века на то, чтобы пролететь 1 световые СУТКИ.... Даже ближайшие звезды для нас не достижимы :(

«Вояджер-1» приближается к рекордной дистанции в одни световые сутки, но связь с ним дала сбой

Юрий Багов
10 часов назад
На Луне вредная пыль, на Марсе ещё вреднее. Может ну его, эти планы колонизации? Пока терраформирование не сделаем, можно строить орбитальные

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Дмитрий Караваев
12 часов назад
Мало того что вояджеры покинут солнечную систему только через ≈ 20000 лет так еще вопреки "розовым космическим" представлениям некоторых вояджеры

«Вояджер-1» приближается к рекордной дистанции в одни световые сутки, но связь с ним дала сбой

Константин Масленко
12 часов назад
Куда народ спешит!? В мир иной.....

Высокоскоростной поезд CR450 прошел 600 тысяч километров испытаний в Китае

Shurik Abv
17 часов назад
Дмитрий, тра-та-та-та-та-та-та-та.

Высокоскоростной поезд CR450 прошел 600 тысяч километров испытаний в Китае

Самые обсуждаемые