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Сотни пауков облюбовали линии электропередачи в Индонезии. Почему они там собрались?

Пауки создают сложные паутины, с помощью которых ловят добычу. Это мало кого удивляет. Однако в социальных сетях завирусился пост с удивительным зрелищем: сотни пауков оплели линии электропередачи. Хотя такая картина выглядит пугающе, этому явлению есть объяснение.

© _Martynova_m, Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ)

Впечатляющие кадры сняли в Индонезии. Конечно, пауки нередко оплетают конструкции, но тут они массово собрались высоко в воздухе.

Рассматривая видео, создается впечатление, что пауки не двигаются. И это нормальное поведение для строителей паутины. Они могут долгое время терпеливо ждать, пока ничего не подозревающие насекомые приземлятся на их паутину.

© _Martynova_m, Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ)

При этом стабильные конструкции, вроде линий электропередачи, — подходящее место для пауков. Когда они начинают строить паутину, конструкции превращаются в точки крепления для нитей. Плести паутину на высоте — тоже неплохая идея. Это повышает шансы поймать летающих насекомых. Кроме того, пауки ищут более безопасные и высокие места во время наводнений и сильных дождей.

Хотя большинство видов пауков ведут одиночный образ жизни, некоторые виды считаются социальными и предпочитают жить в колониях. Однако неизвестно, какие именно пауки сплели паутину в Индонезии, так что нельзя сказать, насколько это поведение характерно для вида. Однако огромное количество пауков и обширная паутина в одном месте в любом случае выглядят поразительно.

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