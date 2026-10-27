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Кому доверяют люди в 2026 году: рейтинг 20 профессий

Каждый день люди полагаются на врачей, учителей, политиков и представителей других профессий. Но насколько сильно они действительно им доверяют?

Кому доверяют люди в 2026 году: рейтинг 20 профессий / © Visual Capitalist

Международный опрос, охвативший 20 профессий, выявил заметный разрыв в уровне общественного доверия: одни специалисты пользуются гораздо большим уважением, чем другие. Результаты также показали существенные различия между представителями профессий, работающими в схожих сферах.

В этой инфографике представлены самые и наименее заслуживающие доверия профессии по данным исследования Ipsos Global Trustworthiness Index 2026. В опросе приняли участие 23 537 совершеннолетних интернет-пользователей из 31 страны.

Первое место заняли врачи с чистым показателем доверия +43 процентных пункта. Следом идут ученые (+42) и учителя (+37). Результаты оказались удивительно устойчивыми в разных странах. По данным Ipsos, эти три профессии занимают первые три места в 27 из 31 страны, участвовавшей в исследовании. Разрыв между третьим и четвертым местами весьма значителен. Вооруженные силы оказались на четвертой позиции с показателем +16 — на 21 процентный пункт ниже, чем у учителей.

Положительный баланс доверия также зафиксирован у персональных тренеров (+10) и технологических предпринимателей (+6). Судьи и полицейские получили по +5, а адвокаты оказались на нулевой отметке: доли тех, кто доверяет им и не доверяет, оказались равны.

На противоположном конце рейтинга находятся политики с показателем −48 процентных пунктов. Это наименее заслуживающая доверия группа среди всех участников исследования. На втором месте с конца расположились инфлюенсеры в социальных сетях (−44), а третью строчку снизу заняли министры правительства (−37).

Ответы участников опроса позволяют оценить масштаб недоверия к политикам: лишь 13% респондентов считают их заслуживающими доверия, тогда как 61% придерживаются противоположного мнения.

Скептическое отношение распространяется и за пределы политической сферы. Руководители рекламных компаний получили −26 пунктов. У журналистов и банкиров показатель составил по −10 — отрицательные оценки преобладают над положительными.

Особенно заметен контраст с врачами: разница между показателями доверия к двум профессиям составляет 91 процентный пункт.

Уровень доверия заметно различается и между профессиями, работающими в рамках одних и тех же институтов или отраслей. Государственные служащие и чиновники получили −9 пунктов, тогда как министры правительства — −37. Разница в 28 пунктов позволяет предположить, что респонденты отделяют работу государственного аппарата от деятельности политического руководства. В сфере СМИ телеведущие новостных программ (−3) пользуются несколько большим доверием, чем журналисты в целом (−10). Инфлюенсеры в социальных сетях (−44) значительно уступают обеим группам. Это подчеркивает существенные различия в общественном восприятии разных ролей в медиасфере.

В ходе исследования респондентам предлагали оценить, насколько заслуживающими или не заслуживающими доверия они считают представителей различных профессий и социальных групп в своей стране. Чистый показатель доверия рассчитывается как разница между долей респондентов, считающих определенную группу заслуживающей доверия, и долей тех, кто ей не доверяет. Положительное значение означает, что доверие преобладает над недоверием, а отрицательное — что недоверие выражено сильнее. Например, показатель +43 означает, что доля доверяющих превышает долю не доверяющих на 43 процентных пункта. Это не означает, что профессии доверяют 43% опрошенных.

Приведенные значения представляют собой средние показатели по 31 стране с одинаковым весом каждой страны, а не глобальную оценку, взвешенную с учетом численности населения.

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