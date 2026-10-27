Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
Рейтинг: +1624
Посты: 1102
4

Кому доверяют люди в 2026 году: рейтинг 20 профессий

Каждый день люди полагаются на врачей, учителей, политиков и представителей других профессий. Но насколько сильно они действительно им доверяют?

Сообщество
# врачи
# инфографика
# профессия
# работа
# Рейтинги
# статистика
# учителя
Кому доверяют люди в 2026 году: рейтинг 20 профессий / © Visual Capitalist
Кому доверяют люди в 2026 году: рейтинг 20 профессий / © Visual Capitalist

Международный опрос, охвативший 20 профессий, выявил заметный разрыв в уровне общественного доверия: одни специалисты пользуются гораздо большим уважением, чем другие. Результаты также показали существенные различия между представителями профессий, работающими в схожих сферах.

В этой инфографике представлены самые и наименее заслуживающие доверия профессии по данным исследования Ipsos Global Trustworthiness Index 2026. В опросе приняли участие 23 537 совершеннолетних интернет-пользователей из 31 страны.

Первое место заняли врачи с чистым показателем доверия +43 процентных пункта. Следом идут ученые (+42) и учителя (+37). Результаты оказались удивительно устойчивыми в разных странах. По данным Ipsos, эти три профессии занимают первые три места в 27 из 31 страны, участвовавшей в исследовании. Разрыв между третьим и четвертым местами весьма значителен. Вооруженные силы оказались на четвертой позиции с показателем +16 — на 21 процентный пункт ниже, чем у учителей.

Положительный баланс доверия также зафиксирован у персональных тренеров (+10) и технологических предпринимателей (+6). Судьи и полицейские получили по +5, а адвокаты оказались на нулевой отметке: доли тех, кто доверяет им и не доверяет, оказались равны.

На противоположном конце рейтинга находятся политики с показателем −48 процентных пунктов. Это наименее заслуживающая доверия группа среди всех участников исследования. На втором месте с конца расположились инфлюенсеры в социальных сетях (−44), а третью строчку снизу заняли министры правительства (−37).

Ответы участников опроса позволяют оценить масштаб недоверия к политикам: лишь 13% респондентов считают их заслуживающими доверия, тогда как 61% придерживаются противоположного мнения.

Скептическое отношение распространяется и за пределы политической сферы. Руководители рекламных компаний получили −26 пунктов. У журналистов и банкиров показатель составил по −10 — отрицательные оценки преобладают над положительными.

Особенно заметен контраст с врачами: разница между показателями доверия к двум профессиям составляет 91 процентный пункт.

Уровень доверия заметно различается и между профессиями, работающими в рамках одних и тех же институтов или отраслей. Государственные служащие и чиновники получили −9 пунктов, тогда как министры правительства — −37. Разница в 28 пунктов позволяет предположить, что респонденты отделяют работу государственного аппарата от деятельности политического руководства. В сфере СМИ телеведущие новостных программ (−3) пользуются несколько большим доверием, чем журналисты в целом (−10). Инфлюенсеры в социальных сетях (−44) значительно уступают обеим группам. Это подчеркивает существенные различия в общественном восприятии разных ролей в медиасфере.

В ходе исследования респондентам предлагали оценить, насколько заслуживающими или не заслуживающими доверия они считают представителей различных профессий и социальных групп в своей стране. Чистый показатель доверия рассчитывается как разница между долей респондентов, считающих определенную группу заслуживающей доверия, и долей тех, кто ей не доверяет. Положительное значение означает, что доверие преобладает над недоверием, а отрицательное — что недоверие выражено сильнее. Например, показатель +43 означает, что доля доверяющих превышает долю не доверяющих на 43 процентных пункта. Это не означает, что профессии доверяют 43% опрошенных.

Приведенные значения представляют собой средние показатели по 31 стране с одинаковым весом каждой страны, а не глобальную оценку, взвешенную с учетом численности населения.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# врачи
# инфографика
# профессия
# работа
# Рейтинги
# статистика
# учителя
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
27 Окт
Бесплатно
Открывая новое окно во вселенную: развитие нейтринной астрономии и Нобелевская премия по физике 2026 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
27 Окт
Бесплатно
Радость визуальных наблюдений
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Конференция
28 Окт
Бесплатно
II Международная научно-практическая конференция «История библиотек: новые подходы, методы, источники, результаты»
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
28 Окт
1200
Белка и ее орех
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
28 Окт
Бесплатно
Noble IgNobel: удивительные Шнобелевские премии
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
28 Окт
Бесплатно
С чего начинается создание самолета?
Политехнический музей
Москва
Лекция
28 Окт
900
Средневековая история григорианского пения
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Полимеры
Политехнический музей
Москва
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Фокусированный ультразвук: новые подходы к неинвазивному лечению заболеваний головного мозга
Нейрокампус
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ветеринары выяснили, как веганский рацион сказался на кошках

    26 октября, 14:58

  2. Физики нашли лазейку, через которую черная дыра может разделиться на две

    26 октября, 14:52

  3. Психологи выявили парадоксы восприятия ИИ среди студентов

    26 октября, 14:45

  4. Новое оледенение началось две тысячи лет назад — но люди его отменили

    26 октября, 14:20
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

shk1pper
2 часа назад
Дмитрий, братан , доходы покрывают этот долг с лихваой, но не закрывают его у них все выходит почти в притык....плюс еще доллар все обмены нефтью и

Мировая экономика на 128 триллионов долларов: ВВП всех стран на одной инфографике

shk1pper
2 часа назад
Такое было 20 лет назад, сейчас все совсем иначе.....Германия сейчас хуже Япошек, хотя и в то и в то омеры влили бабла прилично, чтоб только досадить

Мировая экономика на 128 триллионов долларов: ВВП всех стран на одной инфографике

Иван Колупаев
3 часа назад
Mikhail, ну вот старенькая инфографика, с процентами как вы хотели. Но в плане влияния конечно глубоко все равно сколько там % от ВВП вносит

Кто больше всех платит ООН: карта взносов стран

Mikhail Khramov
4 часа назад
Как практически во всех таких инфографиках, картинка совершенно неинформационна и бессмысленна. Ну почему не показать % ВВП, который идет в

Кто больше всех платит ООН: карта взносов стран

Павел Кутузов
6 часов назад
Вспомнилась старая байка, про то как цыган лошадь учил не есть. Почти было научил, но она сдохла.

Ветеринары выяснили, как веганский рацион сказался на кошках

Андрей Пшеничнов
7 часов назад
Андрей, логично, спасибо за ответ

Планеты-бродяги оказались способны формировать звезды

Денис Маркин
8 часов назад
Методика получения результатов - моё почтение. То, что 127 альтернативно одарённых владельцев, решивших кормить своего животного дорогущим

Ветеринары выяснили, как веганский рацион сказался на кошках

Иван Колупаев
10 часов назад
Степан, как без хайпа-то? 😲

Всплеск углекислого газа — отец человеческой цивилизации?

Дмитрий Готовкин
10 часов назад
Автор, Древний Египет явно не ваша тема! Вы бы ещё Нефертити вспомнили, и был бы полный комплект!

Пять величайших правителей Древнего Египта

Степан Жук
10 часов назад
Александр, вам бы антрополога пригласить, например С. Дробышевского, или историка нормального. Ваша подача материала - словно для школьной

Всплеск углекислого газа — отец человеческой цивилизации?

Александр Березин
10 часов назад
Boriss, а вы никогда не видели, как учатся в школе, громадянин? Попробуйте -- может, хоть там вам объяснят, что люди вообще не летают "на ракетах", а летают

NASA впервые показало кабину лунного корабля Starship, который строит SpaceX

Александр Березин
10 часов назад
Константин, "Александр, пока тайга не сменится широколиственными лесами, по крайней мере на широте 56 градусов, как это было во время голоценового

Новое оледенение началось две тысячи лет назад — но люди его отменили

Александр Березин
10 часов назад
Константин, "тем не менее с переходом на углеводы " Никакого перехода на углеводы люди как вид в целом никогда не осуществляли: питание

С точки зрения науки: можно ли кормить уток хлебом?

Константин Зорькин
10 часов назад
Александр, тем не менее с переходом на углеводы люди стали гораздо быстрее размножаться, что есть явное благо для сохранения вида.

С точки зрения науки: можно ли кормить уток хлебом?

Sergei Romanov
10 часов назад
Замечаю, что детям легче запоминать что-то через игру и интересные истории. Например, рассказ «Живая шляпа» https://web-skazki.ru/book/zhivaya-shlyapa-2 можно потом

В МГППУ узнали, какие игры улучшают память и внимание детей

Дмитрий Иванов
10 часов назад
Принципиально не ходил бы по ней 😊

В Дубае до конца 2026 года откроют первую в мире пешеходную дорожку из золота

Иван Колупаев
11 часов назад
Константин, и динозавры из яиц вылупятся. Мы этот момент не застанем что там будет через тысячу лет вопрос чисто теоретический.

Новое оледенение началось две тысячи лет назад — но люди его отменили

Boriss Boldin
11 часов назад
Андрей, видел как летают на российских ракетах, там полная жопа места вообще нет, у меня только от просмотра клаустрафобия развилась)))

NASA впервые показало кабину лунного корабля Starship, который строит SpaceX

Дмитрий Простов
11 часов назад
А вы их долг видели?!

Мировая экономика на 128 триллионов долларов: ВВП всех стран на одной инфографике

Иван Колупаев
12 часов назад
guest, они по отдельности умные а как вместе соберутся - туши свет. Вечная вражда со своими соседями, причем в библейские времена творилось то же

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2026 год

Самые обсуждаемые